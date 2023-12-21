"Благословлял на убийства украинцев": СБУ взялась за протоиерея РПЦ из Крыма

Фигурант поддержал оккупантов еще со времен захвата Крыма и уже тогда призывал украинских военных перейти на сторону врага

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении протоиерею РПЦ из Крыма Дмитрия Кроткова. Он занимался поставки дронов российским оккупантам.

Правоохранители собрали доказательства деятельности руководителя военного отдела "Крымской митрополии" РПЦ, который способствовал вооруженной агрессии РФ. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Находясь на временно захваченном полуострове, он организовал сбор средств на нужды оккупационных группировок, воюющих против сил обороны Украины. По данным следствия, "благотворительные взносы" поступают на счета так называемого "специального гуманитарного центра" местного сообщества РПЦ, который возглавил Кротков", — говорится в сообщении.

Полученные деньги он использовал для закупки ударных дронов, тепловизоров, портативных радиостанций и антидроновых ружей. Всю приобретенную технику Кротков лично отвозил российским военным, которые находятся на передовой в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Также было установлено, что находясь на линии фронта, фигурант вместе с другими клириками РПЦ освящал боевую технику оккупантов и "благословлял" их на убийства украинцев. Кроме того, в июне текущего года, после подрыва Каховской ГЭС, протоиерей приезжал пострадавшие районы левобережья Херсонщины, чтобы проповедовать кремлевские нарративы по поводу "причин" этого ЧП и тем самым пытался искусственно дискредитировать ВСУ.

Кротков помимо всего прочего, еще является частым гостем на шоу одного из главных российских пропагандистов Владимира Соловьева. Его активная прокремлевская позиция позволяет ему "светиться" на российском ТВ довольно часто.

Следствием также было установлено, что Кротков поддержал оккупантов еще со времен захвата Крыма. Тогда он был настоятелем храма УПЦ (МП) в Симферополе. Вместе с российскими оккупантами тогда он пытался блокировать бригаду береговой обороны ВСУ в селе Перевальное.

По данным правоохранителей, клирик в громкоговоритель призвал украинских защитников сдаться и перейти на сторону врага. За это он получил "должность" в так называемой Крымской митрополии РПЦ.

Учитывая все доказательства, следователи сообщили Кроткову о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Поскольку он сейчас скрывается на временно оккупированной территории, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

Как сообщают крымские паблики, 44-летний симферополец Дмитрий Кротков является настоятелем храма при главке МЧС России в Крыму. В епархии он возглавляет военный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и силовыми структурами РФ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ задержала священника УПЦ МП, который буквально восхвалял бывших главарей террористической организации "ДНР" Александра Захарченко, "Гиви" и "Моторолу", а также отрицал вооруженную агрессию России против Украины.