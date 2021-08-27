Укр

Генпрокуратура просит взять партнера Ахметова Николая Рудковского под арест: что случилось

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
38
Генпрокуратура просит взять партнера Ахметова Николая Рудковского под арест: что случилось Новость обновлена 27 августа 2021, 16:42
Бывший министр транспорта и связи Николай Рудьковский

Действующая мера пресечения Рудьковского — ночной домашний арест

Офис генпрокурора обратился в суд с просьбой взять под стражу экс-министра транспорта и связи Николая Рудковского, которого подозревают в похищении и издевательствах над главой компании "Нефтегаздобыча". Экс-чиновник, несмотря на домашний арест, летал на отдых в Монако.

Об этом в пятницу, 27 августа, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в комментарии "Украинской правде".

Отмечается, что прокуроры подали в суд ходатайство об изменении меры пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей.

Такое решение приняли из-за того, что экс-депутат Николай Рудковский "нарушил условия разрешения прокурора на выезд за границу". Отмечается, что ему разрешалось улететь в Вену (Австрия) на лечение, а он, пользуясь случаем, посетил Монако.

Напомним, до этого Офис генпрокурора проверял информацию журналистов о месте пребывания Николая Рудковского. Ряд СМИ написал, что экс-чиновник находится в Монако, хотя отпрашивался у следствия в Вену (Австрия) на лечение. На отдыхе в Монако его заметил один из нардепов, информация подтвердилась.

Как сообщал "Телеграф" ранее, экс-министра транспорта и партнера олигарха Рината Ахметова Николая Рудковского арестовали 25 июня 2021. Экс-чиновника обвинили в похищении бывшего директора "Нефтегаздобычи" — нынешнего нардепа от "Слуги народа" Олега Семинского.

Генпрокуратура просит взять партнера Ахметова Николая Рудковского под арест: что случилось
Политика
Генпрокуратура просит взять партнера Ахметова Николая Рудковского под арест: что случилось
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Генпрокуратура просит взять партнера Ахметова Николая Рудковского под арест: что случилось
Генпрокуратура просит взять партнера Ахметова Николая Рудковского под арест: что случилось
Дата публикации
Категория
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир
Дата публикации
Категория
"Бенгази" для Байдена: "сдача" Афганистана серьезно ударит по позициям США, в том числе в Украине
"Бенгази" для Байдена: "сдача" Афганистана серьезно ударит по позициям США, в том числе в Украине
Дата публикации
Категория
Украинский самолет Ил-76 вывез из Кабула 266 человек и вернулся за очередными пассажирами
Украинский самолет Ил-76 вывез из Кабула 266 человек и вернулся за очередными пассажирами
Дата публикации
Категория
Должников по коммуналке снова могут отключать от услуг ЖКХ: как это работает
Должников по коммуналке снова могут отключать от услуг ЖКХ: как это работает