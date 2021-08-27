Генпрокуратура просит взять партнера Ахметова Николая Рудковского под арест: что случилось

Действующая мера пресечения Рудьковского — ночной домашний арест

Офис генпрокурора обратился в суд с просьбой взять под стражу экс-министра транспорта и связи Николая Рудковского, которого подозревают в похищении и издевательствах над главой компании "Нефтегаздобыча". Экс-чиновник, несмотря на домашний арест, летал на отдых в Монако.

Об этом в пятницу, 27 августа, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в комментарии "Украинской правде".

Отмечается, что прокуроры подали в суд ходатайство об изменении меры пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей.

Такое решение приняли из-за того, что экс-депутат Николай Рудковский "нарушил условия разрешения прокурора на выезд за границу". Отмечается, что ему разрешалось улететь в Вену (Австрия) на лечение, а он, пользуясь случаем, посетил Монако.

Напомним, до этого Офис генпрокурора проверял информацию журналистов о месте пребывания Николая Рудковского. Ряд СМИ написал, что экс-чиновник находится в Монако, хотя отпрашивался у следствия в Вену (Австрия) на лечение. На отдыхе в Монако его заметил один из нардепов, информация подтвердилась.

Как сообщал "Телеграф" ранее, экс-министра транспорта и партнера олигарха Рината Ахметова Николая Рудковского арестовали 25 июня 2021. Экс-чиновника обвинили в похищении бывшего директора "Нефтегаздобычи" — нынешнего нардепа от "Слуги народа" Олега Семинского.