Генпрокуратура просить взяти партнера Ахметова Миколу Рудьковського під арешт: що сталося

Чинний запобіжний захід Рудьковського — нічний домашній арешт

Офіс генпрокурора звернувся в суд з проханням взяти під варту екс-міністра транспорту і зв’язку Миколу Рудьковського, якого підозрюють у викраденні та знущанні над главою компанії "Нафтогазвидобування". Екс-чиновник попри домашній арешт літав на відпочинок у Монако.

Про це у п’ятницю, 27 серпня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора у коментарі "Українській правді".

Зазначається, що прокурори подали у суд клопотання про зміну запобіжного заходу з нічного домашнього арешту на тримання під вартою.

Таке рішення ухвалили через те, що екс-депутат Микола Рудьковський "порушив умови дозволу прокурора на виїзд за кордон". Зазначається, що йому дозволялося полетіти у Відень (Австрія) на лікування, а він, користуючись нагодою, відвідав Монако.

Нагадаємо, до цього Офіс генпрокурора перевіряв інформацію журналістів щодо місця перебування Миколи Рудьковського. Ряд ЗМІ написав, що екс-чиновник перебуває у Монако, хоча відпрошувався у слідства у Відень (Австрія) на лікування. На відпочинку у Монако його помітив один з нардепів, інформація підтвердилася.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, екс-міністра транспорту і партнера олігарха Ріната Ахметова Миколу Рудьковського заарештували 25 червня 2021 року. Екс-чиновника звинуватили у викраденні колишнього директора "Нафтогазвидобування" — нинішнього нардепа від "Слуги народу" Олега Семінського.