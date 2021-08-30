Укр

Осенью в Кабмине Украины могут сменить некоторых министров - Разумков

Автор
И. Гамчук
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Автор
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Осенью в Кабмине Украины могут сменить некоторых министров - Разумков Новость обновлена 30 августа 2021, 08:29
Дмитрий Разумков

Разумков прогнозирует эмоциональную для украинских министров осень

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о возможности смены некоторых министров в украинском Кабмине. Такой прогноз он дает на осень 2021 года.

Об этом в воскресенье, 29 августа, Разумков сообщил в эфире телеканала "Интер". 

"Я думаю, что осень будет связана с кадровыми изменениями. Действительно, фамилии (министров – ИФ) и так звучат, но я не думаю, что их сегодня стоит озвучивать", — говорит председатель.

По его словам, сейчас у Верховной Рады страны, профильных комитетов и украинских граждан есть вопросы к работе некоторых членов Кабмина. Это может стать причиной ротаций в ближайшее время. 

"Думаю, что осень будет достаточно эмоциональной", – говорит Разумков.

Пока что неизвестно, когда именно произойдет смена украинских министров и сколько политиков должны будут покинут свои должности, но председатель заявил, что все решат дискуссии, позиция фракции "Слуга народа", а также профильные парламентские комитеты.

Ранее "Телеграф" сообщал, чего стоить ждать в Украине от нового политического сезона осенью 2021 года.

Также мы писали, что осенью в Украине могут принять антиолигархический законопроект, а также "антиахметовский" по налогам. Вот только согласовать документы могут уже не во главе с Дмитрием Разумковым, поскольку ОП раздражает то, что председатель не всегда готов действовать согласно планам Банковой.

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