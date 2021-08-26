Действия власти этой осенью будут еще жестче и сильнее: чего украинцам ждать от нового политического сезона

По мнению политолога, в ближайшие месяцы украинская власть будет укреплять свою вертикаль

Украина 24 августа с размахом отметила 30-ю годовщину своей Независимости. Речь президента Владимира Зеленского, шикарный военный парад в Киеве, грандиозное действо в Одессе стали, по сути, стартом нового политического сезона в нашей стране.

О том, каким будет этот сезон осенью, "Телеграфу" рассказал политолог, директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

"Во время парада президент Украины послал несколько меседжей ЕС и НАТО. Очень важно — НАТОвские корабли в Одессе, которые приняли участие в параде. А также Гимн ЕС, которые звучал на Крещатике. Это не двузначные месседжи нашим западным партнерам. Очень важно, чтобы это кроме символизма приобрело еще некое реальное, в том числе законодательное, подтверждение. Чтобы важные реформы, законы для дальнейшей европейское и евроатлантической интеграции Украины были приняты уже этой осенью. Думаю, это и произойдет", – отмечает Николай Давидюк.

Он также отмечает, что наличие "слуг народа" на округах и их досрочное возвращение к работе, сигнализирует, что осень будет непростой. И возможны даже некие досрочные избирательные процессы.

"Предполагаю, что в оставшееся до конца года время будет проводиться укрепление вертикали власти. Возможны изменения в Кабмине, в руководстве Верховной Рады, – считает Николай Давидюк. – Президент Зеленский будет не просто фундаментировать свою нынешнюю каденцию, но и разворачивать избирательную кампанию с прицелом на новый срок. А потому шаги власти будут еще жестче и сильнее, чем мы видели ранее, в том числе в ракурсе усиления роли Совета нацбезопасности и обороны. Будут попытки настроить все процессы, мобилизовать команду, выстроить однозначную вертикаль для того, чтобы спокойно участвовать в следующей избирательной кампании. При этом все действия будут приниматься с прицелом на их позитивную оценку обществом, на социологию".

Вероятность скорых ротаций в украинском правительстве прокомментировал "Телеграфу" кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин.

Как ранее писал "Телеграф", в Офисе президента рассказали, что вскоре возможна отставка всего Кабмина вместе с премьером Денисом Шмыгалем.