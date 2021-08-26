Дії влади цієї осені будуть ще жорсткішими й сильнішими: чого українцям чекати від нового політичного сезону

На думку політолога, в найближчі місяці українська влада буде зміцнювати свою вертикаль

Україна 24 серпня з розмахом відзначила 30-ту річницю своєї Незалежності. Промова президента Володимира Зеленського, шикарний військовий парад в Києві, грандіозне дійство в Одесі стали, по суті, стартом нового політичного сезону в нашій країні.

Про те, яким буде цей сезон восени, "Телеграфу" розповів політолог, директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

"Під час параду президент України надіслав кілька меседжів ЄС і НАТО. Дуже важливо — натовські кораблі в Одесі, які взяли участь в параді. А також Гімн ЄС, який звучав на Хрещатику. Це не двозначні меседжі нашим західним партнерам. Дуже важливо, щоб це крім символізму набуло ще якогось реального, в тому числі законодавчого, підтвердження. Щоб важливі реформи, закони для подальшої європейської та євроатлантичної інтеграції України були прийняті вже цієї осені. Думаю, це і станеться", — відзначає Микола Давидюк.

Він також зазначає, що наявність "слуг народу" на округах і їх дострокове повернення до роботи сигналізує, що осінь буде непростою. І можливі навіть якісь дострокові виборчі процеси.

"Припускаю, що в час, що залишився до кінця року буде проводитися зміцнення вертикалі влади. Можливі зміни в Кабміні, в керівництві Верховної Ради, — вважає Микола Давидюк. — Президент Зеленський буде не просто фундаментувати свою нинішню каденцію, а й розгортати виборчу кампанію з прицілом на новий термін. А тому кроки влади будуть ще жорсткішими і сильнішими, ніж ми бачили раніше, в тому числі в ракурсі посилення ролі Ради нацбезпеки та оборони. Будуть спроби налаштувати всі процеси, мобілізувати команду, вибудувати однозначну вертикаль для того, щоб спокійно брати участь в наступній виборчої кампанії. При цьому всі дії будуть прийматися з прицілом на їх позитивну оцінку суспільством, на соціологію".

Імовірність швидких ротацій в українському уряді прокоментував "Телеграфу" кандидат політичних наук, політолог Олексій Якубін.

Як раніше писав "Телеграф", в Офісі президента розповіли, що незабаром можлива відставка всього Кабміну разом з прем’єром Денисом Шмигалем.