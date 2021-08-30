Восени в Кабміні України можуть змінити деяких міністрів — Разумков

Разумков прогнозує емоційну для українських міністрів осінь

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив про можливість зміни деяких міністрів в українському Кабміні. Такий прогноз він дає на осінь 2021 року.

Про це в неділю, 29 серпня, Разумков повідомив в ефірі телеканалу "Інтер".

"Я думаю, що осінь буде пов’язана з кадровими змінами. Дійсно, прізвища (міністрів — ІФ) і так звучать, але я не думаю, що їх сьогодні варто озвучувати", — говорить голова.

За його словами, зараз у Верховної Ради країни, профільних комітетів і українських громадян є питання до роботи деяких членів Кабміну. Це може стати причиною ротацій найближчим часом.

"Думаю, що осінь буде досить емоційною", — говорить Разумков.

Поки що невідомо, коли саме відбудеться зміна українських міністрів і скільки політиків повинні будуть покинуть свої посади, але голова заявив, що все вирішать дискусії, позиція фракції "Слуга народу", а також профільні парламентські комітети.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чого варто чекати в Україні від нового політичного сезону восени 2021 року.

Також ми писали, що восени в Україні можуть прийняти антиолігархічний законопроєкт, а також "антиахметовський" по податках. От тільки узгодити документи можуть вже не у чолі з Дмитром Разумковим, оскільки ОП дратує те, що голова не завжди готовий діяти відповідно до планів Банкової.