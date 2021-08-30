Монастырский вернул Геращенко на работу в МВД: какую должность отдали экс-заму Авакова

Денис Монастырский вернул Геращенка в МВД

Бывшего заместителя главы Министерства внутренних дел Антона Геращенко, которого 4 августа уволили с места работы, вернули на должность советника.

Об этом в понедельник, 30 августа, в эфире телеканала"Украина 24" сообщил народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

По его словам, Геращенко стал советником главы МВД Дениса Монастырского. В начале августа на его место временно поставили сразу двух заместителей министра — директора Департамента международного сотрудничества и евроинтеграции Мэри Акопяна и руководителя секретариата комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Богдана Драпятого.

Стоит отметить, что произошло это после того, как 15 июля в ВР Украины приняли решение об отставке с должности бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова.

На вопрос, почему Геращенко вернули в МВД, Гончаренко ответил, что все из-за многолетнего опыта политика. Кроме того, нардеп отметил, что ранее нынешний министр внутренних дел Монастырский был помощником тогда народного депутата Геращенко. Это также могло повлиять на решение главы МВД.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Верховной Раде 15 июля Авакова увольняли с аплодисментами — так депутаты хотели ему поблагодарить за почти 7 лет работы.

Напоминаем, что на следующий день после увольнения Авакова, его место занял Денис Монастырский — за него в ВР проголосовали 271 депутат.

Также мы писали, что хоть новый глава МВД и увольняет людей бывшего министра, вскоре он и сам может покинуть свою должность.