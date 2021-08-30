Укр

Монастырский вернул Геращенко на работу в МВД: какую должность отдали экс-заму Авакова

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
Читати українською
Автор
108
Монастырский вернул Геращенко на работу в МВД: какую должность отдали экс-заму Авакова Новость обновлена 30 августа 2021, 14:53
Антон Геращенко

Денис Монастырский вернул Геращенка в МВД

Бывшего заместителя главы Министерства внутренних дел Антона Геращенко, которого 4 августа уволили с места работы, вернули на должность советника.

Об этом в понедельник, 30 августа, в эфире телеканала"Украина 24" сообщил народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

По его словам, Геращенко стал советником главы МВД Дениса Монастырского. В начале августа на его место временно поставили сразу двух заместителей министра — директора Департамента международного сотрудничества и евроинтеграции Мэри Акопяна и руководителя секретариата комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Богдана Драпятого.

Стоит отметить, что произошло это после того, как 15 июля в ВР Украины приняли решение об отставке с должности бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова.

На вопрос, почему Геращенко вернули в МВД, Гончаренко ответил, что все из-за многолетнего опыта политика. Кроме того, нардеп отметил, что ранее нынешний министр внутренних дел Монастырский был помощником тогда народного депутата Геращенко. Это также могло повлиять на решение главы МВД.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Верховной Раде 15 июля Авакова увольняли с аплодисментами — так депутаты хотели ему поблагодарить за почти 7 лет работы.

Напоминаем, что на следующий день после увольнения Авакова, его место занял Денис Монастырский — за него в ВР проголосовали 271 депутат.

Также мы писали, что хоть новый глава МВД и увольняет людей бывшего министра, вскоре он и сам может покинуть свою должность.

Монастырский вернул Геращенко на работу в МВД: какую должность отдали экс-заму Авакова
Политика
Монастырский вернул Геращенко на работу в МВД: какую должность отдали экс-заму Авакова
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Монастырский вернул Геращенко на работу в МВД: какую должность отдали экс-заму Авакова
Монастырский вернул Геращенко на работу в МВД: какую должность отдали экс-заму Авакова
Дата публикации
Категория
Состоится ли 1 сентября в школах Украины: Минздрав сделал важное заявление
Состоится ли 1 сентября в школах Украины: Минздрав сделал важное заявление
Дата публикации
Категория
Украина может пройти отопительный сезон без транзита российского газа: он не является главным фактором
Украина может пройти отопительный сезон без транзита российского газа: он не является главным фактором
Дата публикации
Категория
Зеленский с супругой и топ-чиновниками улетел в США: подробности визита, который изменили в последний момент
Зеленский с супругой и топ-чиновниками улетел в США: подробности визита, который изменили в последний момент
Дата публикации
Категория
Сегодня на дорогах в 6 регионах Украины заработают новые участки фиксации скорости TruCAM
Сегодня на дорогах в 6 регионах Украины заработают новые участки фиксации скорости TruCAM