Монастирський повернув Геращенка на роботу в МВС: яку посаду віддали екс-заступнику Авакова

Денис Монастирський повернув Геращенка у МВС

Колишнього заступника глави Міністерства внутрішніх справ Антона Геращенка, якого 4 серпня звільнили з місця роботи, повернули на посаду радника.

Про це в понеділок, 30 серпня, в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив народний депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.

За його словами, Геращенко став радником глави МВС Дениса Монастирського. На початку серпня на його місце тимчасово поставили відразу двох заступників міністра — директора Департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції Мері Акопяна і керівника секретаріату комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Богдана Драпятого.

Варто відзначити, що сталося це після того, як 15 липня в ВР України прийняли рішення про відставку з посади колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

На питання, чому Геращенка повернули в МВС, Гончаренко відповів, що все через багаторічний досвід політика. Крім того, нардеп відзначив, що раніше нинішній міністр внутрішніх справ Монастирський був помічником тоді народного депутата Геращенка. Це також могло вплинути на рішення глави МВС.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Верховній Раді 15 липня Авакова звільняли з оплесками — так депутати хотіли йому подякувати за майже 7 років роботи.

Нагадуємо, що на наступний день після звільнення Авакова, його місце зайняв Денис Монастирський — за нього в ВР проголосували 271 депутат.

Також ми писали, що хоч новий глава МВС і звільняє людей колишнього міністра, незабаром він і сам може покинути свою посаду.