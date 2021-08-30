"Посмотрим, какой предохранитель нам предложат": эксперты дали прогноз по визиту Зеленского в США в контексте "Северного потока-2"

Политологи отметили, что ГТС Украины — не просто деньги в госбюджет, но и гарантия безопасности нашей страны

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября. Причиной этого стали теракты в Афганистане и последний эвакуационный день из аэропорта Кабула, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Каким будет фон визита и на чем следует сделать акценты, "Телеграфу" рассказали эксперты.

"Визит выверяли, готовили достаточно долгое время, около полутора месяцев. Надеюсь, промахов удастся избежать. Концовка подготовки смазалась из-за событий в Афганистане. И фон визита украинской делегации в этом смысле смещается на второй план, – отмечает директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко. – Но те вопросы, которые будем ставить, важны с точки зрения региональной безопасности".

По словам эксперта, Украина и США намерены подписать соглашение по вопросам безопасности – рамочный документ, в котором обозначат определенные сферы, где мы усилим сотрудничество.

"Предположительно, научно-исследовательская сфера, военно-промышленный комплекс, помощь со стороны США технологиями в разработке оружия, совместные разработки в космической сфере. Возможно, поднимется вопрос касательно поставок оружия в Украине", – делится Валерий Кравченко.

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По линии торгово-экономических отношений мы будем убеждать партнеров, что Украина открыта для инвестиций.

"Тут меньше оптимизма с точки зрения каких-то прорывных соглашений, – считает эксперт. – Мы только на пути к верховенству права, не все реформы сделали, у инвесторов нет уверенности касательно Украины".

По мнению Валерия Кравченко, обязательно будут проговорены вопросы, связанные "Северным потоком-2".

"Подписание Байденом и Меркель соответствующего соглашения – важный геополитический момент. США поддерживают нашу позицию касательно противодействия СП-2, санкции раньше были. Но "поток", похоже, всё же запустят, – отмечает эксперт. – Посмотрим, какой предохранитель предложат нам наши партнеры в контексте СП-2 и того, что наша газотранспортная система – не просто деньги в бюджет, но и гарантия, что на нас не нападут".

Точно будут говорить о ситуации в Афганистане, которая уже сместила дату встречи Зеленского с Байденом. В том числе, поднимут вопросы эвакуации.

"Дестабилизация в этом регионе – большой фон, который отвлекает мировое сообщество от решения ряда проблем, связанный с Украиной, в том числе конфликта на Донбассе. Мы уже не говорим о нормандском формате, об участии в этих переговорах США. Всё отодвигается на второй план. Что, конечно, на руку России, – подчеркивает Валерий Кравченко. – Впрочем, сама РФ, хоть и готовит совместные с Беларусью учения "Запад-2021", вряд ли готова к эскалации. Россияне в ближайшее время будут получать дивиденды от политической нестабильности в Европе из-за череды выборов (осенью – Германия, весной – Франция), а также от намеченных на осень-2022 выборов в американский Конгресс. И замороженная на Донбассе ситуация с частичными эскалациями Кремль, похоже, абсолютно устраивает".

Политолог-американист Владислав Фарапонов предполагает, что этот визит может вывести американо-украинские отношения на довольно высокий уровень.

"Наверное, не на такой сильный, как бы нам хотелось. Но это, в свою очередь, оставляет площадку для дальнейшей работы и потенциал в этом смысле есть, – считает эксперт. – Будут подписаны несколько документов. Не таких глобальных, как хотелось бы. Но без таких соглашений – в сферах обороны и сотрудничества в космосе – невозможно строить более серьёзные двухсторонние отношения и надеяться на большее американское вовлечение в украинские дела".

По мнению Владислава Фарапонова, визит подтвердит готовность Украины активно и тесно сотрудничать с США.

"Киеву важно показать свою надежность, особенно в контексте возможного дальнейшего обострения на Донбассе и событий в Афганистане, – поясняет политолог-американист. – Уже много подготовительной работы было проведено. Вряд ли сейчас возможны какие-то серьезные промахи. Сам факт визита – уже большой позитив, много лидеров мечтают о встрече с американским президентом даже на нейтральных площадках. Лучше встретиться с Байденом, чем не встретиться. Особо сильных прорывов не предвижу. И это не вина Киева, просто таков на сегодня порядок дел в американской администрации".

Стоит отметить, что визит президента Украины в Вашингтон переносился несколько раз. Изначально Зеленский сообщал, что встреча с Байденом состоится в июле этого года. Потом встреча президентов Украины и США планировалась на 30 августа, но ее перенесли на 31 августа.

Напомним, политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили рассказал "Телеграфу", почему это произошло и на каком уровне остаются украинско-американские отношения.

О датах визита и темах, которые следует поднимать Владимир Зеленскому в общении с Джо Байденом, "Телеграфу" рассказал политолог Андрей Окара.