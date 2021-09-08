"Цифры должны понравиться Зеленскому": эксперты нашли подводные камни в свежем президентском рейтинге

По мнению политологов, рейтинг Зеленского демонстрирует стабильность и даже небольшой рост без всяких к тому предпосылок

Во вторник, 7 сентября, социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты нового опроса, посвященного президентским и партийным рейтингам. Согласно обнародованным данным, если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, поддержку избирателей (среди тех, кто будет голосовать и уже определился с выбором) получили бы:

"Слуга народа" — 25,8%; "Европейская солидарность" — 14,1%; "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 12,4%; "Батькивщина" — 10,6%.

Остальные партии не преодолевают 5-процентный барьер.

Если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы, результат был бы следующим (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором):

Владимир Зеленский – 31,1%; Петр Порошенко – 13,3%; Юрий Бойко – 10,9%. Юлия Тимошенко – 9,2%;

Рейтинг доверия к политикам возглавляет всё тот же Зеленский (доверяют 50% опрошенных, не доверяют – 48%). А вот у его ближайших преследователей весьма серьезный антирейтинг: Петру Порошенко доверяют 26%, не доверяют – 71%; Юлии Тимошенко доверяют 26%, не доверяют – 72%; Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют – 58%.

Эксперты прокомментировали "Телеграфу" результаты опроса.

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий признался: "Не вижу ни одной предпосылки, чтобы вырос рейтинг Зеленского. Как и к тому, что у Тимошенко рос рейтинг всё лето, а сейчас, когда начинается ее тема – тарифы, цены, земля – у нее такой большой антирейтинг".

Алексей Голобуцкий обращает внимание, что стабильно растет "УДАР" киевского градоначальника Виталия Кличко (3,4%).

"И чем больше будет противостояние с центральной властью, тем больше будет расти рейтинг "УДАРа", – прогнозирует политтехнолог. – Началась раскрутка проекта Колесникова "Наш дом – Украина". И видим, что конкуренция в пророссийском сегменте серьезно усилилась – Шарий, Мураев, ОПЗЖ, Колесников. Будет интересно. Резюмируя: цифры должны Зеленскому понравиться. Отсюда можно сделать вывод, кто заказчик данного исследования".

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Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев считает, что всё говорит о начале нулевого цикла подготовки к выборам – активизации новых и старых политических проектов.

"Происходит инвентаризация партиями своего электорального поля, портрета своего избирателя – с целью скорректировать будущее избирательной кампании. Скорее всего, мы видим подготовку к вероятным досрочным выборам в парламент, – отмечает эксперт. – Исследование демонстрирует, что искусственно поддерживается рейтинг СН и Зеленского. Задача власти – не допустить на украинское электоральное поле новых игроков. При раскладе, когда Зеленский и его партия противостоят старой колоде, они обходят любых конкурентов, фактически сохраняя власть и получая новый период легитимности".

По мнению Руслана Бизяева, появление в исследовании новых проектов Колесникова ("Наш дом – Украина" — 0,6%) и Притулы (условная партия Притулы — 3,2%) – это не тот уровень, который может "сбить" Зеленского.

"Эти проекты не пройдут и пятипроцентный барьер, – прогнозирует Руслан Бизяев. – Тем более, что и далее будут появляться проекты, которые растаскивают левое (условно бело-голубое) и правое (условно оранжевое) поле. Это технологии. Чтобы в коридоре остались приблизительно те же: "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и, возможно, ОПЗЖ, если доживут в такой конфигурации до парламентских выборов".

Ранее в августе "Телеграф" писал, что президент Украины стремительно терял рейтинг. Тем не менее уровень доверия к нему превышал аналогичный показатель у других политиков.