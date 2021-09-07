Укр

Беленюк назвал главную неудачу Зеленского (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Жан Беленюк Новость обновлена 07 сентября 2021, 16:28
Жан Беленюк

Жан Беленюк высказался о неудачах президента Украины.

Народный депутат Украины 9-го созыва, олимпийский чемпион Токио в греко-римской борьбе Жан Беленюк, стал героем нового выпуска шоу "ОТДУШИВДУШУ". На нем борец-депутат ответил на вопрос о президентстве Владимира Зеленского.

Комментарий Беленюка доступен на YouTube-канале "ОТДУШИВДУШУ".

По словам борца, Зеленский наверняка изменил бы список своей фракции, нардепы которой частенько попадали в скандальные истории. Беленюк считает, что ротация, которая происходит в "Слуге народа", показывает, что были допущены кадровые ошибки в составлении списка фракции.

"Телеграф" напоминает, что на Играх-2020 Беленюк стал единственным украинским чемпионом Токио, выиграв золотую медаль в весовой категории до 87 кг. Жана встречали на родине как героя, однако вскоре в Киеве с ним случился расистский инцидент, а затем в происшествии начала разбираться полиция. Позже Беленюк вплотную занялся тренерским скандалом на летней Олимпиаде и сейчас пытается разобраться, почему украинские олимпийцы недосчитались своих наставников в Токио.

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