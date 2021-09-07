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Беленюк назвав головну невдачу Зеленського (відео)

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Жан Беленюк Новина оновлена 07 вересня 2021, 16:28
Жан Беленюк

Жан Беленюк висловився про невдачі президента України.

Народний депутат України 9-го скликання, олімпійський чемпіон Токіо в греко-римській боротьбі Жан Беленюк, став героєм нового випуску шоу "ОТДУШИВДУШУ". На ньому борець-депутат відповів на питання про президентство Володимира Зеленського.

Коментар Беленюка доступний на YouTube-каналі " ОТДУШИВДУШУ ".

За словами борця, Зеленський, напевно, змінив би список своєї фракції, нардепи якої частенько попадали в скандальні історії. Беленюк вважає, що ротація, яка відбувається в партії "Слуга народу", показує, що були допущені кадрові помилки в складанні списків фракції.

"Телеграф" нагадує, що на Іграх-2020 Беленюк став єдиним українським чемпіоном Токіо, вигравши золоту медаль у ваговій категорії до 87 кг. Жана зустрічали на батьківщині як героя, проте незабаром в Києві з ним трапився расистський інцидент, а потім в цьому ділі почала розбиратися поліція. Пізніше Беленюк зайнявся тренерським скандалом на літній Олімпіаді і зараз намагається розібратися, чому українські олімпійці недорахувалися своїх наставників в Токіо.

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