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"Цифри повинні сподобатися Зеленському": експерти знайшли підводні камені в свіжому президентському рейтингу

Автор
А. Пітонов
Дата публікації
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Президент України Володимир Зеленський Новина оновлена 08 вересня 2021, 12:36
Президент України Володимир Зеленський

На думку політологів, рейтинг Зеленського демонструє стабільність і навіть невелике зростання без всяких до того передумов

У вівторок, 7 вересня, соціологічна група "Рейтинг" опублікувала результати нового опитування, присвяченого президентським і партійним рейтингам. Згідно з оприлюдненими даними, якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, підтримку виборців (серед тих, хто буде голосувати та вже визначився з вибором) отримали б:

  1. "Слуга народу" — 25,8%;
  2. "Європейська солідарність" — 14,1%;
  3. "Опозиційна платформа — За життя" — 12,4%;
  4. "Батьківщина" — 10,6%.

Решта партій не долають 5-відсотковий бар’єр.

Якби найближчим часом відбулися президентські вибори, результат був би таким (серед тих, хто буде голосувати та визначився з вибором):

  1. Володимир Зеленський — 31,1%;
  2. Петро Порошенко — 13,3%;
  3. Юрій Бойко — 10,9%.
  4. Юлія Тимошенко — 9,2%;

Рейтинг довіри до політиків очолює все той же Зеленський (довіряють 50% опитаних, не довіряють — 48%). А ось у його найближчих переслідувачів дуже серйозний антирейтинг: Петру Порошенку довіряють 26%, не довіряють — 71%; Юлії Тимошенко довіряють 26%, не довіряють — 72%; Юрію Бойку довіряють 23%, не довіряють — 58%.

Експерти прокоментували "Телеграфу" результати опитування.

Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький зізнався: "Не бачу жодної причини, щоб виріс рейтинг Зеленського. Як і до того, що у Тимошенко зростав рейтинг все літо, а зараз, коли починається її тема — тарифи, ціни, земля — у неї такий великий антирейтинг".

Олексій Голобуцький звертає увагу, що стабільно зростає "УДАР" київського градоначальника Віталія Кличка (3,4%).

"І чим більше буде протистояння з центральною владою, тим більше буде рости рейтинг "УДАРу", — прогнозує політтехнолог. — Почалася розкрутка проєкту Колеснікова "Наш дім — Україна". І бачимо, що конкуренція в проросійському сегменті серйозно посилилася — Шарій, Мураєв, ОПЗЖ, Колесніков. Буде цікаво. Резюмуючи: цифри повинні Зеленському сподобатися. Звідси можна зробити висновок, хто замовник даного дослідження".

Експерт Українського інституту політики Руслан Бізяєв вважає, що все говорить про початок нульового циклу підготовки до виборів — активізації нових і старих політичних проєктів.

"Відбувається інвентаризація партіями свого електорального поля, портрета свого виборця — з метою скорегувати майбутнє виборчої кампанії. Швидше за все, ми бачимо підготовку до ймовірних дострокових виборів до парламенту, — зазначає експерт. — Дослідження демонструє, що штучно підтримується рейтинг СН і Зеленського. Завдання влади — не допустити на українське електоральне поле нових гравців. При розкладі, коли Зеленський і його партія протистоять старій колоді, вони обходять будь-яких конкурентів, фактично зберігаючи владу та отримуючи новий період легітимності".

На думку Руслана Бізяева, поява в дослідженні нових проєктів Колеснікова ("Наш дім — Україна" — 0,6%) і Притули (умовна партія Притули — 3,2%) — це не той рівень, який може "збити" Зеленського.

"Ці проєкти не пройдуть і п’ятивідсотковий бар’єр, — прогнозує Руслан Бізяєв. — Тим більше, що і далі будуть з’являтися проєкти, які розтягують ліве (умовно біло-блакитне) і праве (умовно помаранчеве) поле. Це технології. Щоб в коридорі залишилися приблизно ті ж: "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Батьківщина" і, можливо, ОПЗЖ, якщо доживуть в такій конфігурації до парламентських виборів ".

Раніше в серпні "Телеграф" писав, що президент України стрімко втрачав рейтинг. Проте рівень довіри до нього перевищував аналогічний показник в інших політиків.

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