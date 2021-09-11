Дипломат об ошибках Зеленского с США: Не принято лезть в Белый дом через "заднюю дверь"

Дипломат указал на ошибку Зеленского в вопросе членства НАТО

В Украине не утихают разговоры о недавнем визите президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, где он встретился с президентом Джозефом Байденом. Многие эксперты назвали этот визит провальным, а сам Зеленский признался, что "не почувствовал химии" между ним и Байденом. Теперь же дипломаты указывают на ряд ошибок нашего президента в Америке, в частности — на то, что Зеленский якобы не так повел себя в вопросе членства в НАТО.

Свое мнение в интервью "Телеграфу" высказал председатель правления Украинского кризисного медиа-центра и экс-посол Украины в США (2015-2019 годы) Валерий Чалый.

По его словам, нашим политикам стоит вести постоянно дипломатическую работу в этом вопросе и избегать резонансных заявлений.

"Если говорят, что незавершенность реформы Службы безопасности Украины и лишение ее неприсущих функций является определенным барьером, значит, надо сделать эту реформу. Это нужно нам самим и не только потому, что мы идем в НАТО. Надо быть реалистичными. Можно спрашивать у партнеров о чем угодно, но следует понимать, что они также работают в определенных рамках", — считает дипломат.

По его словам, поездки Зеленского в США не складывались ранее из-за действий украинской стороны.

"На мой взгляд, тогда неправильно делалась попытка подготовки визита через лоббистов — так называемый, простите, заход в Белый дом через «заднюю дверь». А сейчас пошли традиционным, нормальным, дипломатическим путем", — говорит Чалый.

Полный текст интервью с Валерием Чалым читайте по ссылке.