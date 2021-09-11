Дипломат про помилки Зеленського з США: Не прийнято лізти в Білий дім через "задні двері"

Дипломат зазначив помилку Зеленського в питанні членства НАТО

В Україні не вщухають розмови про недавній візит президента України Володимира Зеленського в Сполучені Штати Америки, де він зустрівся з президентом Джозефом Байденом. Багато експертів назвали цей візит провальним, а сам Зеленський зізнався, що "не відчув хімії" між ним і Байденом. Тепер же дипломати вказують на ряд помилок нашого президента в Америці, зокрема — на те, що Зеленський нібито не так повівся в питанні членства в НАТО.

Свою думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив голова правління Українського кризового медіа-центру та екс-посол України в США (2015-2019 роки) Валерій Чалий.

За його словами, нашим політикам варто вести постійно дипломатичну роботу в цьому питанні і уникати резонансних заяв.

"Якщо говорять, що незавершеність реформи Служби безпеки України і позбавлення її невластивих функцій є певним бар’єром, значить, треба зробити цю реформу. Це потрібно нам самим і не тільки тому, що ми йдемо в НАТО. Треба бути реалістичними. Можна питати у партнерів про що завгодно, але слід розуміти, що вони також працюють в певних рамках", — вважає дипломат.

За його словами, поїздки Зеленського в США не складалися раніше через дії української сторони.

"На мій погляд, тоді неправильно робилася спроба підготовки візиту через лобістів — так званий, вибачте, захід у Білий дім через "задні двері". А зараз пішли традиційним, нормальним, дипломатичним шляхом", — говорить Чалий.

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