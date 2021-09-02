"Чоловіча розмова": Зеленський прокоментував зустріч з Байденом

Президент України Володимир Зеленський назвав зустріч з американським колегою Джо Байденом продуктивною, але такою, що пройшла "не завжди в сонячній атмосфері".

Про це він висловився на брифінгу за підсумками візиту в Білий дім в ніч на 2 вересня, повідомляє "Телеграф".

Відповідаючи на питання журналістки про те, чи виникла між ним і Байденом "хімія", Зеленський відповів "складно сказати" і додав: "Те, що зустріч замість години тривала дві, говорить про те, що сторони дійсно зацікавлені в результаті діалогу".

"Вважаю, що в цілому зустріч була нормальною, продуктивною, не завжди в сонячній атмосфері, але такій нормальній чоловічій розмові", — продовжив президент.

Він також пояснив свої слова про те, що атмосфера не завжди була сонячною: "Не те щоб хмари виходили, просто немає часу відволікатися на Сонце, треба діяти і йти вперед".

Зеленський додав, що чув від Байдена позитивні слова і розуміння складності роботи на посаді президента.

Як повідомляв "Телеграф", після зустрічі Зеленського і Байдена вийшла велика спільна заява про співпрацю США і України, в якій багато розписали про війну з Росією.

Українці ж поки не в захваті від підсумків зустрічі президентів і вважають її швидше провалом, ніж успіхом.