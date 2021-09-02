Не провал, але й хорошого мало: експерти оцінили візит Зеленського в США

Візит Зеленського в США складно назвати успішним, але і відверто провальним його теж не назвеш.

В рамках візиту в США президент України Володимир Зеленський після зустрічі 1 вересня з американським лідером Джо Байденом, прибув до Каліфорнії, яка зустріла нашу делегацію вкрай радо і незвично.

Але головні зустрічі все ж були в Вашингтоні. За їх підсумками навіть з’явилася велика спільна заява про співпрацю США і України.

Опитані "Телеграфом" експерти дещо розійшлися в думках щодо оцінки підсумків візиту.

Директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик вважає, що візит вийшов досить добре підготовленим і обійшовся без явних проколів.

"Видно, що місяці роботи з української та американської сторони були вкладені в підготовку. Про це говорить і кількість підписаних угод, і кількість залучених відомств — як з боку України, так і з боку США. Був охоплений широкий спектр відносин — енергетика, оборона, космос, економіка, фінансові питання", — зазначає Володимир Дубовик.

На його думку, зустрічі на вищому рівні показали, що двосторонні відносини не тільки є, але в них простежується позитивна динаміка.

"Американці не збираються відмовлятися від підтримки України. Так, існують якісь обмежувачі в тому сенсі, що вони можуть зробити для нас в ракурсі протистояння російській агресії, щодо ситуації з" Північним потоком-2 ". Але це нормально. США — глобальна держава, і вона має свої інтереси. І не завжди вони збігаються з нашими. Але по більшості ключових питань було ясно, що є загальний підхід, схоже бачення ситуації, викликів, — підкреслює експерт. — Не знаю, чи виникла "хімія" між двома президентами. Але це не головне. головне, що є певна позитивна інерція між двома країнами. І ми рухаємося в правильному руслі ".

Що до нас є певні претензії з боку американців (в ракурсі реформ, боротьби з корупцією), у нас до них — це нормально, вважає Володимир Дубовик.

"Відносини не можуть бути ідилією. Навіть у двох найближчих друзів, союзників, навіть у побуті, простому житті трапляються розбіжності. Так і в стосунках між країнами. У чомусь ми б хотіли побачити від США більше підтримки. Десь, на думку американців, Україна недовиконала свої обіцянки. Це нормальна ситуація. Головне, що йде розмова двох друзів, союзників, партнерів. Тому я позитивно оцінюю цей візит, — пояснює експерт. — Особливо з урахуванням того, як складно було його провести саме в ці дні в ракурсі ситуації в Афганістані".

Директор Київського інституту мирних досліджень, професор, політексперт Андрій Мішин вважає, що підсумки поїздки президента України в США не можна вважати перемогою. Але і версія абсолютного провалу від зовнішніх і внутрішніх опонентів режиму Зеленського не відповідає, на його думку, дійсності.

"Будь-який діалог на вищому рівні можна тільки вітати, але восьмимісячне затягування зустрічі з точки зору дипломатичних правил говорить про небажання Вашингтона безпосередньо спілкуватися з нинішнім главою України, як своєрідним "еnfant terrible" або жахливою дитиною, — зазначає Андрій Мішин. — Мова як про корупцію найближчого оточення, персоніфіковану в образах Коломойського і Єрмака, так і про екстравагантних за формою "креативних імпровізаціях", а саме загрози і шантаж з боку Зеленського по відношенню до західних партнерів. а також про суперечливі і непослідовні дії нашої влади, про обґрунтовані підозри американців в заграванні команди Зе з геополітичними противниками США".

На думку експерта, Зеленського в Штатах приймали швидше за інерцією, за заслуги попередньої української владної команди, хоч і до неї у Держдепу великі претензії.

"Тому вашингтонські "оглядини" для підтримки США другого президентського терміну Зеленського спочатку провалилися. "Хімії", про що любить заявляти наш президент, в діалозі з Джо Байденом точно не виникло, — вважає Андрій Мішин. — Час візиту однозначно невдалий, що також говорить на користь негативної оцінки результатів. Ініціатива про перенесення зустрічі в зв’язку з драматичною ситуацією в Кабулі мала виходити від нашого Офісу президента".

Прохання Зеленського до Байдена допомогти з видачею 450 українців, які перебувають в ув’язненні в Росії, абсолютно контрпродуктивне, навіть з урахуванням Женевської зустрічі президентів РФ і США, впевнений експерт.

Економічні результати, за його словами, спірні.

"З "Вестінгауз електрик" енергетики-атомники України ведуть діалог понад тридцять років, з часу Чорнобиля. Там все непросто, а саме — є проблеми з адаптацією американських технологій до АЕС, побудованим за часів СРСР. Тому озвучений контракт на майже 30 млрд дол. на будівництво блоків викликає подив, — зізнався Андрій Мішин. — З призначенням кредитної лінії на 3 млрд дол. також не все зрозуміло. Мова скоріше про наміри підтримки українських інституційних реформ. Рамкова угода про стратегічні засади оборонного співробітництва, вона і є рамкова — рівень міністрів оборони, і більш призначена для бюджетного комітету Конгресу США, ніж направлена на конкретну підтримку України у військовій сфері".

Презентований Зеленським в бібліотеці Конгресу США План трансформації України експерт порівняв з "порядком другого президентського терміну".

"Основні "наративи" — " Україна — аграрний хаб" і "Україна — форпост" - викликають асоціації з овочесховищем і фронтиром в Дикому полі, — каже Андрій Мішин. — Головний висновок за підсумками візиту: ми маємо справу зі симуляцією Офісу президента в міжнародних відносинах, де дії, події і їх наслідки не пов’язані з реальною політикою крім як в медійному просторі і самій симуляції. Доповіді про дипломатичні перемоги у Вашингтоні можна віднести до фантазійного світу або віртуальної реальності. Я думаю, після прощання із Зеленським у Білому домі полегшено зітхнули".

Політичний консультант, технолог, фахівець з GR Андрій Бодров вважає, що підсумки істотно різняться від тих очікувань, які демонструвала українська влада напередодні візиту.

"Взяти ту ж енергетичну компоненту. Все, що ми почули, що США проти "Північного потоку-2". Але ця заява, по суті, суперечить тим меседжам, які ми чули влітку на американо-німецькій зустрічі, присвяченій ситуації навколо "Північного потоку-2". Виглядало це або як "ми проти, але нічого зробити не можемо", або як спроба заспокоїти українську сторону. Щоб та не робила різких кроків і заяв, які можуть підірвати імідж Байдена", — відзначає експерт.

Він також акцентує, що замість спочатку анонсованих 100 млн доларів військової допомоги ми в результаті отримаємо лише 60, та дещо з озброєння летального характеру, включаючи "Джавеліни".

"Нічого ми не почули щодо того, що США відкриє ринок для української продукції. Щодо американських інвестицій в Україну. Нічого, що стосувалося б участі США у врегулюванні конфлікту на Донбасі і тих кроків, які Штати готові спільно з європейськими партнерами зробити по реалізації Мінських угод або створення нових переговорних форматів. Нічого з того, що реально б наближало мир в нашій країні", — резюмує Андрій Бодров.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський після зустрічі зі своїм колегою з США Джо Байденом 1 вересня в Вашингтоні дав прес-конференцію. Судячи з його зовнішнього вигляду і міміки, розмова могла бути складною Те, що відразу після зустрічі не було коментарів, як і спільної прес-конференції, в Україні визнали поганим знаком.

Тільки через пару годин після зустрічі український президент зібрав журналістів для коментарів, і поговорив з ними зовсім небагато, десь біля 10-ти хвилин.

Генерал Василь Богдан висловив "Телеграфу" думку, що США чекають, коли в Україні закінчиться епоха Коломойського.

У коментарі "Телеграфу" генерал армії України, екс-глава зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зазначив, що Зеленський приїхав до Байдена в позиції того, хто програв, хоча мав хороший козир.