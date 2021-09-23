Рада назначила на место Монастырского ставленника ОП

Инсайдеры говорят, что ОП выдвинул кандидатуру "своего" человека

В четверг, 23 сентября, нардепы на пленарном заседании Рады 265-ю голосами "за" избрали нового главу парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Им стал депутат фракции "Слуга народа" Сергей Ионушас.

Об этом информирует "Интерфакс-Украина".

Отметим, что о кандидатуре Ионушаса, который ранее был юристом "Квартала 95", накануне сообщали "Телеграфу" инсайдеры в партии. Дескать, Офис президента продвигал именно его, потому что нардеп якобы "удобный и свой".

Заместителем главы парламентского комитета стал также юрист и "слуга народа" — народный депутат Вячеслав Медяник.

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Напомним, что место главы комитета стало вакантным после того, как его прошлый глава Денис Монастырский перешёл на работу в министерство внутренних дел.

Как ранее сообщал "Телеграф", еще весной Ионушасу прочили место в кресле генпрокурора Украины и даже обвинили его в переговорах на эту тему с президентом Владимиром Зеленским. Однако эти слухи нардеп опроверг, и в последствии генпрокурором он так и не стал.