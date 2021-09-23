Рада призначила на місце Монастирського ставленика ОП

Інсайдери говорять, що ОП висунув кандидатуру "свою" людину

У четвер, 23 вересня, нардепи на пленарному засіданні Ради 265-ма голосами "за" обрали нового главу парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. Ним став депутат фракції "Слуга народу" Сергій Іонушас.

Про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Відзначимо, що про кандидатуру Іонушаса, який раніше був юристом "Кварталу 95", напередодні повідомляли "Телеграфу" інсайдери в партії. Мовляв, Офіс президента просував саме його, тому що нардеп нібито "зручний і свій".

Заступником голови парламентського комітету став також юрист і "слуга народу" — народний депутат В’ячеслав Медяник.

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Нагадаємо, що місце голови комітету стало вакантним після того, як його колишній глава Денис Монастирський перейшов на роботу в міністерство внутрішніх справ.

Як раніше повідомляв "Телеграф", ще навесні Іонушасу пророкували місце в кріслі генпрокурора України і навіть звинуватили його в переговорах на цю тему з президентом Володимиром Зеленським. Однак ці чутки нардеп спростував, і надалі генпрокурором він так і не став.