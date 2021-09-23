Раз Украина - страна-основательница ООН, нужно было озвучивать конкретику, - эксперт о выступлении Зеленского на Генассамблее

Политолог назвал речь Зеленского на Генассамблее ООН популизмом

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с "нестандартной" речью, по его собственному определению, на дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В частности, призывал ООН к реформированию, говорил о необходимости "оживить" эту организацию, вспоминал о взрывах на Донбассе и аннексии Крыма, об игнорировании Организацией Объединенных Наций саммита "Крымская платформа".

Выступление президента проанализировал для "Телеграфа" директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

"Безусловно, реформировать ООН нужно. Об этом активно говорят, как минимум, последние 10 лет. А фактически вопрос поставили после того, как упал "железная занавес", и биполярный мир США-СССР стал многополярным. Потом монополярным, когда США отыгрывали роль условного миротворца. Но вспыхивало всё больше конфликтов. И ООН уже явно не справлялась с ситуацией. Ну, а агрессия России против Украины окончательно продемонстрировала, что ООН не отыгрывает ту роль инструмента поддержки мира во всем мире, которая являлась целью создания данной организации", – отмечает Виталий Бала.

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Потому, подчеркивает он, вопрос реформирования ООН перезрел. Но дело в том, акцентирует эксперт, что тут нужно не говорить об "оживлении" или "пробуждении", как это делал Зеленский, а – предлагать конкретные методы реформирования.

"К примеру, постоянный член Совбез ООН, которым является и Россия, если втянут в те или иные конфликты, не имеет права принимать участие в голосовании, которое касается этого вопроса. Чтобы не блокировать, как это делает Россия, неудобные для нее темы. То есть, нужно выходить с конкретными предложениями, а не просто говорить правильные и красивые слова", – считает Виталий Бала.

Среди позитивов он называет то, что президент говорил о Крыме, о выдаче российских паспортов на Донбассе. То есть, акцентировал внимание на российско-украинском конфликте и его развитии.

"Это плюс. Минус же в том, что и тут содержательность отсутствовала, – уверен Виталий Бала. – Опять же, красивые, правильные слова и не более. Своеобразный международный популизм, который у Зеленского хорошо получается. Если он уж напомнил, что Украина является одной из стран, основавших в 1945 году ООН, следовало бы, как стране-основательнице выходить с какими-то конкретными предложениями".

Ранее "Телеграф" писал, что Россия пыталась заблокировать в ООН вопросы Крыма и Донбасса.