"Человек е***улся мозгами": Ляшко рассказал о шизофрении Кивы (видео)

Политик не понимает, почему на поведение депутата от "ОПЗЖ" не реагирует СБУ

У нардепа от политической силы "Оппозиционная платформа — за жизнь" Ильи Кивы якобы имеется справка о шизофренической болезни.

Такими подробностями, а также своим отношением к политику поделился экс-нардеп Олег Ляшко в интервью с журналисткой "Украина 24" Натальей Влащенко.

Ведущая поинтересовалась у Ляшко, как он оценивает последние действия Кивы, в том числе его поздравление Владимиру Путину с днем рождения.

"Вы слышали разговоры, что у него [Кивы – ред.] есть справка, будто он шизофреник? Он вроде как купил эту справку, чтобы избежать судебного приговора за взятку, когда в Полтаве был. Я вам скажу и без справки — это шизофрения, человек е***улся мозгами", — заявил Олег Ляшко.

Среди возможных причин такого поведения бывший нардеп называет переизбыток власти в руках у Ильи Кивы или же врожденные "проблемы с головой".

Самого представителя "ОПЗЖ" Ляшко считает "больным человеком".

"Хочет ли он взять своим поведением какой-то процент среди "ватников"? Он бы и так его взял. Скорее всего, он выслуживается перед Путиным", — предполагает политик.

Также Ляшко возмущен тем фактом, что на действия Ильи Кивы до сих пор обращает внимание лишь общественность, а не правоохранительные органы. За подобную подрывную деятельность, уверен политик, нынешнего нардепа должны были бы арестовать, лишить мандата и отдать под суд.

"Это государственная измена", — подчеркнул Ляшко.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о пяти самых громких скандалах с участием нардепа Ильи Кивы, которые бурно обсуждались украинцами.