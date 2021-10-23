"Людина ї***улася мізками": Ляшко розповів про шизофренію Киви (відео)

Політик не розуміє, чому на поведінку депутата від "ОПЗЖ" не реагує СБУ

У нардепа від політичної сили "Опозиційна платформа — за життя" Іллі Киви нібито є довідка про шизофренічною хвороби.

Такими подробицями, а також своїм ставленням до політика поділився екс-нардеп Олег Ляшко в інтерв’ю з журналісткою "Україна 24" Наталією Влащенко.

Провідна поцікавилася у Ляшка, як він оцінює останні дії Киви, в тому числі його привітання Володимиру Путіну з днем народження.

"Ви чули розмови, що у нього [Ківи — ред.] є довідка, ніби він шизофренік? Начебто він купив цю довідку, щоб уникнути судового вироку за хабар, коли в Полтаві був. Я вам скажу і без довідки — це шизофренія, людина ї***улася мізками", — заявив Олег Ляшко.

Серед можливих причин такої поведінки колишній нардеп називає надлишок влади в руках у Іллі Киви або ж вроджені "проблеми з головою".

Самого представника "ОПЗЖ" Ляшко вважає "хворою людиною".

"Чи хоче він взяти своєю поведінкою якийсь відсоток серед "ватників"? Він би й так його взяв. Швидше за все, він вислужується перед Путіним", — припускає політик.

Також Ляшко обурений тим фактом, що на дії Іллі Киви досі звертає увагу лише громадськість, а не правоохоронні органи. За подібну підривну діяльність, переконаний екснардеп, нинішнього нардепа повинні були б заарештувати, позбавити мандата і віддати під суд.

"Це державна зрада», — підкреслив Ляшко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про п’яти найгучніших скандалах за участю нардепа Іллі Киви, які бурхливо обговорювалися українцями.