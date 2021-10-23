Зеленский ответил на споры о законности принудительной вакцинации

Обращение к главе государства о необходимости криминальной ответственности за принуждение к вакцинации подписало более 26 тысяч человек

В Украине закончилось рассмотрение президентом петиции, в которой просят о введении уголовной ответственности за принуждение к вакцинации. В частности, имеется в виду иммунизация населения против COVID-19.

Текст ответа на обращение опубликован на официальном сайте главы государства.

Ознакомившись с петицией, Владимир Зеленский напомнил её автору о правилах вакцинации в Украине и основаниях, на которых прививки могут считаться обязательными. Также президент напомнил, что все решения касательно назначения новой криминальной ответственности в Украине лежит на депутатах Верховной Рады.

Так как Министерство здравоохранения ввело обязательную вакцинацию для некоторых категорий населения в период коронавирусной пандемии, президент поручил спикеру ВРУ и премьер-министру внимательнее изучить этот вопрос.

Отметим, что автором обращения к президенту является Вадим Бондар. По мнению украинца, людей не могут обязать вакцинироваться, не создав для этого предварительные условия. Прежде всего Бондар считает, что украинская медицинская система является не слишком компетентной, а поэтому гарантировать сохранность жизни и здоровья вакцинированного человека не может.

Текст петиции, рассмотренной президентом

Поэтому мужчина и предложил ввести криминальную ответственность за принуждение к вакцинации против "короны". Интересно, что петиция была опубликована еще 12 августа. Необходимую поддержку она получила чуть больше, чем за два месяца. Всего обращение к главе государства поддержало более 26 тысяч человек.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кому Минздрав категорически не рекомендует делать прививку против ковида.