Зеленський відповів на суперечки про законність примусової вакцинації

Звернення до глави держави про необхідність кримінальної відповідальності за примушування до вакцинації підписало понад 26 тисяч осіб

В Україні закінчився розгляд президентом петиції, в якій просять ввести кримінальну відповідальність за примус до вакцинації. Зокрема, мається на увазі імунізація населення проти COVID-19.

Текст відповіді на звернення опубліковано на офіційному сайті глави держави.

Ознайомившись з петицією, Володимир Зеленський нагадав її автору про правила вакцинації в Україні та підстави, на яких щеплення можуть вважатися обов’язковими. Також президент додав, що всі рішення стосовно призначення нової кримінальної відповідальності в Україні лежить на депутатах Верховної Ради.

Так як Міністерство охорони здоров’я запровадило обов’язкову вакцинацію для деяких категорій населення в період коронавірусної пандемії, президент доручив спікеру ВР та прем’єр-міністру уважніше вивчити це питання.

Відзначимо, що автором звернення до президента є Вадим Бондар. На думку українця, людей не можуть зобов’язати вакцинуватися, не створивши для цього необхідні умови. Бондар же вважає, що українська медична система є не надто компетентною, а тому гарантувати збереження життя і здоров’я вакцинованої людини не може.

Текст петиції, розглянутої президентом

Тому чоловік і запропонував ввести кримінальну відповідальність за примус до вакцинації проти "корони". Цікаво, що петиція була опублікована ще 12 серпня. Необхідну підтримку вона отримала за два місяці. Всього звернення до глави держави підтримало понад 26 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, кому МОЗ категорично не рекомендує робити щеплення проти ковіда.