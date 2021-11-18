За словом в карман не полезет: Лещенко считает, что оппозиция "сдуется" при виде Зеленского на ток-шоу

Экс-журналист считает, что все "дерзкие и смелые" при виде депутатов, но появление Зеленского изменит ситуацию

Президент Украины Владимир Зеленский поднял бы свой рейтинг, если бы участвовал в политических передачах на ТВ.

Такое мнение высказал в интервью "Телеграфу" экс-журналист Сергей Лещенко, который часто присутствует в Офисе президента на неформальных встречах, за что имеет славу "рупора Банковой".

По словам Лещенко, когда Зеленский будет принимать участие в эфирах, то все "сдуются в тот же момент".

"Потому что они все такие дерзкие и смелые, пока сидят малоизвестные депутаты, об которых можно вытирать ноги. Будет президент, и я посмотрю, как они будут задавать вопросы и как он за ответом в карман не полезет", — говорит Лещенко.

Он считает, что сейчас Зеленский этого не делает по решению людей, определивших его медиаплан и плотный график.

"Но "Слуга народа" – партия президента и он для них символ. Депутат, который видит президента в активной позиции, больше ему доверяет. Его рейтинг пошел бы вверх, как это было после решений СНБО в начале года, и депутаты бы воспряли духом, почувствовали, что у них есть хорошие шансы на переизбрание", — считает Сергей Лещенко.

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Напомним, в Офисе президента отреагировали на расследование журналистов Bellingcat о провале спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".