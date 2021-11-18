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Лещенко считает, что во власти не так много друзей детства Зеленского

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Автор
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Сергей Лещенко Новость обновлена 18 ноября 2021, 08:42
Сергей Лещенко

Лещенко не считает, что у власти много друзей президента.

Президент пришел со своей командой и имеет право назначать или снимать людей, которые помогают ему реализовать свои обещания.

Такое мнение высказал в интервью "Телеграфу" публицист и экс-депутат Сергей Лещенко.

Лещенко признался, что часто присутствует в Офисе президента на неформальных встречах и считает, что во власти не так и много друзей детства Зеленского.

Что касается кумовства, то такое явление чаще наблюдалось во времена Януковича и Порошенко, когда явно продвигались к власти родственники.

"Янукович сделал своего сына депутатом, просто поставил его на проходное место, Порошенко выдвинул своего сына по своему округу, который был лоялен к нему", — навел примеры Лещенко.

Также политик считает, что "лучше экспериментировать, чем быть заложником людей, которые не соответствуют своей должности".

Отметим, в свою очередь, экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо допустил, что президент Владимир Зеленский может пострадать от действий своих же людей.

Кроме того, бывший министр МВД Арсен Аваков дал оценку Совету национальной безопасности при президенте Владимире Зеленском. 

Теги:
#Владимир Зеленский #Сергей Лещенко #Офис Президента
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