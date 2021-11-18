Лещенко считает, что во власти не так много друзей детства Зеленского

Лещенко не считает, что у власти много друзей президента.

Президент пришел со своей командой и имеет право назначать или снимать людей, которые помогают ему реализовать свои обещания.

Такое мнение высказал в интервью "Телеграфу" публицист и экс-депутат Сергей Лещенко.

Лещенко признался, что часто присутствует в Офисе президента на неформальных встречах и считает, что во власти не так и много друзей детства Зеленского.

Что касается кумовства, то такое явление чаще наблюдалось во времена Януковича и Порошенко, когда явно продвигались к власти родственники.

"Янукович сделал своего сына депутатом, просто поставил его на проходное место, Порошенко выдвинул своего сына по своему округу, который был лоялен к нему", — навел примеры Лещенко.

Также политик считает, что "лучше экспериментировать, чем быть заложником людей, которые не соответствуют своей должности".

Читайте также: Категория Политика Ермак готовит Банковую к новым выборам: нашли роль для Притулы и даже для Тягнибока По информации "Телеграфа", Офис президента ради победы Зеленского на выборах готов работать с партиями Притулы, "Свободой" и "За будущее"

Отметим, в свою очередь, экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо допустил, что президент Владимир Зеленский может пострадать от действий своих же людей.

Кроме того, бывший министр МВД Арсен Аваков дал оценку Совету национальной безопасности при президенте Владимире Зеленском.