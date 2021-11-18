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Лещенко вважає, що у владі не так багато друзів дитинства Зеленського

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
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Автор
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Сергій Лещенко Новина оновлена 18 листопада 2021, 08:42
Сергій Лещенко

Лещенко не вважає, що при владі багато друзів президента.

Президент прийшов зі своєю командою та має право призначати чи знімати людей, які допомагають йому реалізувати свої обіцянки.

Таку думку висловив в інтерв’ю "Телеграфу" публіцист та екс-депутат Сергій Лещенко.

Лещенко зізнався, що часто є присутнім в Офісі президента на неформальних зустрічах і вважає, що у владі не так і багато друзів дитинства Зеленського.

Щодо кумівства, то таке явище частіше спостерігалося за часів Януковича та Порошенка, коли явно просувалися до влади родичі.

"Янукович зробив свого сина депутатом, просто поставив його на прохідне місце, Порошенко висунув свого сина на окрузі, який був лояльний до нього", — навів приклади Лещенко.

Також політик вважає, що "краще експериментувати, ніж бути заручником людей, які не відповідають своїй посаді".

Зазначимо, у свою чергу екс-радник секретаря РНБО Сергій Сивохо припустив, що президент Володимир Зеленський може постраждати від дій своїх же людей.

Крім того, колишній міністр МВС Арсен Аваков дав оцінку Раді національної безпеки за президента Володимира Зеленського.

Теги:
#Володимир Зеленський #Сергій Лещенко #Офіс Президента
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