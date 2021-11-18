За словом у кишеню не полізе: Лещенко вважає, що опозиція "здується", побачивши Зеленського на ток-шоу

Екс-журналіст вважає, що всі "зухвалі та сміливі" при депутатах, але поява Зеленського змінить ситуацію

Президент України Володимир Зеленський підняв би свій рейтинг, якби брав участь у політичних передачах на ТБ.

Таку думку висловив в інтерв’ю "Телеграфу" екс-журналіст Сергій Лещенко, який часто є присутнім в Офісі президента на неформальних зустрічах, за що має славу "рупора Банкової".

За словами Лещенка, коли Зеленський братиме участь в ефірах, то всі "здуються в той же момент".

"Бо вони всі такі зухвалі і сміливі, поки сидять маловідомі депутати, об яких можна витирати ноги. Буде президент, і я подивлюся, як вони ставитимуть запитання і як він за відповіддю в кишеню не полізе", — каже Лещенко.

Він вважає, що зараз Зеленський цього не робить за рішенням людей, які визначили його медіаплан та щільний графік.

"Але "Слуга народу" – партія президента і він для них символ. Депутат, який бачить президента в активній позиції, більше йому довіряє. Його рейтинг пішов би вгору, як це було після рішень РНБО на початку року, і депутати підбадьорилися б, відчули, що мають хороші шанси на переобрання", — вважає Сергій Лещенко.

Читайте також: Категорія Інтерв'ю Сергій Лещенко: Коломойський потрапив у пастку, а Ахметов почав цькувати Зеленського з Єрмаком (відео) Екс-журналіста Сергія Лещенка все частіше називають "рупором Банкової" за систематичну похвалу президента Володимира Зеленського. Днями навіть з’явилася інформація, що він тепер займається інформаційною політикою Офісу президента.

Нагадаємо, в Офісі президента відреагували на розслідування журналістів Bellingcat про провал спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".