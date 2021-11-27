США планируют ответ на российскую угрозу Украине: есть два варианта

К решению этого вопроса привлекут НАТО

Соединенные Штаты Америки на встрече с министрами иностранных дел стран НАТО планируют обсудить возможную стратегию на случай наступления российских войск на Украину. Рассматривают сразу несколько вариантов.

Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США, встреча должна состоятся во вторник, 28 ноября.

По информации издания, власти США во главе с Джо Байденом четких ответных мер для России на данный момент не называют, но вполне вероятно, что речь пойдет об увеличении военной поддержки Украины и о введении против российской стороны более жестких экономических санкций.

Также среди вариантов, которые могут снизить риск конфронтации с Москвой, называют ограничение военных учений США в Европе, поскольку РФ считает их провокационными. Среди прочего рассматривают также активизацию дипломатии и приостановку военной помощи Украине.

Напомним, что о возможном вторжении войск России в Украину все чаще говорят военные эксперты и украинские чиновники. Некоторые прогнозы также делает иностранная разведка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фоне угрозы вторжения РФ в Украину должны приехать военные советники из США. А американская власть готовит специальный пакет помощи для нашей страны в виде дорогостоящего оружия.

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