США планують відповідь на російську загрозу Україні: є два варіанти

До вирішення цього питання залучать НАТО

Сполучені Штати Америки на зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО планують обговорити можливу стратегію у разі наступу російських військ на Україну. Розглядають одразу кілька варіантів.

Як повідомляє Wall Street Journal із посиланням на чиновників США, зустріч має відбутися у вівторок, 28 листопада.

За інформацією видання, влада США на чолі з Джо Байденом чітких заходів у відповідь для Росії поки не називає, але цілком імовірно, що йтиметься про збільшення військової підтримки України та про введення проти російської сторони більш жорстких економічних санкцій.

Також серед варіантів, які можуть зменшити ризик конфронтації з Москвою, називають обмеження військових навчань США в Європі, оскільки РФ вважає їх провокаційними. Серед іншого розглядають також активізацію дипломатії та зупинку військової допомоги Україні.

Нагадаємо, що про можливе вторгнення військ Росії в Україну все частіше говорять військові експерти та українські чиновники. Деякі прогнози також робить іноземна розвідка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на тлі загрози вторгнення РФ в Україну мають приїхати військові радники із США. А американська влада готує спеціальний пакет допомоги для нашої країни у вигляді дорогої зброї.

Важливо! Ця інформація є публікацією авторитетного іноземного ЗМІ і має виключно інформаційний характер, а не анонс можливої події.