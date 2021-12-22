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Только президент, премьер и глава МИД: Зеленский выдал указ о новых правилах ведения внешней политики

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Отдельно Зеленский прописал и обязанности органов власти Новость обновлена 22 декабря 2021, 19:22
Отдельно Зеленский прописал и обязанности органов власти

Теперь все госорганы обязаны консультироваться с представителями Министерства иностранных дел при организации внешнего сотрудничества

Начиная со среды, 22 декабря, в Украине действуют новые правила координации государственной деятельности касательно внешней политики. Среди прочих изменений — сокращение количества лиц, которые могут официально представлять позицию страны согласно важных вопросов на внешнеполитической арене.

Подробно нововведения расписаны в опубликованном пресс-службой Офиса президента Указе №671/2021.

Теперь внешнюю политику Украины в целом кооридинирует три человека — президент, премьер, а также руководитель Министерства иностранных дел. Они могут высказывать официальную позицию государства, давать комментарии касательно тех или иных вопросов, а также выступать с инициативами, носящими международный характер.

Фрагмент Указа
Фрагмент Указа

Как и прежде, вся основная миссия по обеспечению продуманного и законного ведения внешней политики ложится на плечи сотрудников МИД.

Если же любым другим чиновникам или госорганам понадобится уладить вопросы касаемо внешнего взаимодействия с другими странами, они будут обязаны обращаться за помощью в МИД. Любые выступления публичных лиц касаемо тем внешней политики, не согласованные с президентом, министром или Министерством иностранных дел, судя по всему, не будут считаться официальными и соответствующими действительности.

Новый президентский указ после подписания автоматически отменил четыре предыдущих документа и частично еще и пятый. Документ начал действовать со дня подписания.

К такому шагу у президента, видимо, прибегли из-за вероятной угрозы нападения Российской Федерации. При этом сам Владимир Зеленский накануне заявил, что готов пойти на прямые переговоры с Кремлем, а в случае необходимости — и вовсе будет лично звонить Владимиру Путину.

Тем временем глава МИД Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров быть более внимательными к российской угрозе и объединить усилия, организовав реальные последствия для Москвы в случае атаки на Украину.

Теги:
#МИД #Премьер-министр #Указ #Президент Украины #Владимир Зеленский #Внешняя политика
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