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Лише президент, прем’єр та очільник МЗС: Зеленський видав указ про нові правила ведення зовнішньої політики

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Окремо Зеленський прописав і обов’язки органів влади Новина оновлена 22 грудня 2021, 19:22
Окремо Зеленський прописав і обов’язки органів влади

Наразі всі держоргани зобов’язані консультуватися з представниками Міністерства закордонних справ при організації зовнішнього співробітництва

Починаючи із середи, 22 грудня, в Україні діють нові правила координації державної діяльності щодо зовнішньої політики. Серед інших змін — скорочення кількості осіб, які можуть офіційно представляти позицію країни згідно з важливими питаннями на зовнішньополітичній арені.

Детально нововведення розписано в опублікованому прес-службою Офісу президента Указі №671/2021.

Тепер зовнішню політику України загалом кооридинує троє людей — президент, прем’єр, а також керівник Міністерства закордонних справ. Лише вони можуть висловлювати офіційну позицію держави, давати коментарі щодо тих чи інших питань, а також виступати з ініціативами, котрі мають міжнародний характер.

Фрагмент указу
Фрагмент указу

Як і раніше, вся основна місія щодо забезпечення продуманого та законного ведення зовнішньої політики лягає на плечі працівників МЗС.

Якщо ж будь-яким іншим чиновникам чи держорганам знадобиться вирішити питання щодо зовнішньої взаємодії з іншими країнами, вони будуть зобов’язані звертатися за допомогою до МЗС. Будь-які виступи публічних осіб, що стосуватимуться питань зовнішньої політики, але не будуть не узгоджені з президентом, міністром чи Міністерством закордонних справ, швидше за все, не вважатимуться офіційними.

Новий президентський указ після підписання автоматично скасував чотири попередні документи та частково ще й п’ятий. Документ почав діяти від дня підписання.

До такого кроку у президента, вочевидь, вдалися через ймовірну загрозу нападу Російської Федерації. При цьому сам Володимир Зеленський напередодні заявив, що готовий піти на прямі переговори з Кремлем, а в разі потреби — взагалі особисто дзвонитиме Володимиру Путіну.

Тим часом глава МЗС Дмитро Кулеба закликав західних партнерів бути більш уважними до російської загрози та об’єднати зусилля, організувавши реальні наслідки для Москви у разі атаки на Україну.

Теги:
#МЗС #Прем'єр-міністр #Указ #Президент України #Володимир Зеленський #Зовнішня політика
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