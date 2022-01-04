Как это развидеть? Караоке от Ляшко мгновенно стало хитом сети, хотя понравилось не всем

Для исполнения политик выбрал песню про Киев.

Бывший народный депутат Олег Ляшко спел песню Павла Зиброва "Крещатик" в эфире программы "Хард с Влащенко" на канале "Украина 24".

Выпуск вышел в эфир 2 января.

Несмотря на то, что политик много рассуждал о политических итогах года и своем детстве, именно караоке-исполнение песни про Киев стало "хитом" программы и вызвало реакцию пользователей.

Многие из них не очень восторженно оценили умение Ляшко петь.

Олег Ляшко известен своими не только политическими успехами, но и стараниями на музыкальном поприще. Около года назад он презентовал клип на свою песню "Не отступай", где появился без футболки и в своем "раскрученном образе" — с вилами. Как сообщает Ютуб-канал политика, эта песня стала гимном Радикальной партии и собрала 12 тысяч лайков.

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