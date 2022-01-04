Укр

Как это развидеть? Караоке от Ляшко мгновенно стало хитом сети, хотя понравилось не всем

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Олег Ляшко Новость обновлена 04 января 2022, 21:54
Олег Ляшко

Для исполнения политик выбрал песню про Киев.

Бывший народный депутат Олег Ляшко спел песню Павла Зиброва "Крещатик" в эфире программы "Хард с Влащенко" на канале "Украина 24".

Выпуск вышел в эфир 2 января.

Несмотря на то, что политик много рассуждал о политических итогах года и своем детстве, именно караоке-исполнение песни про Киев стало "хитом" программы и вызвало реакцию пользователей.

Многие из них не очень восторженно оценили умение Ляшко петь.

Олег Ляшко известен своими не только политическими успехами, но и стараниями на музыкальном поприще. Около года назад он презентовал клип на свою песню "Не отступай", где появился без футболки и в своем "раскрученном образе" — с вилами. Как сообщает Ютуб-канал политика, эта песня стала гимном Радикальной партии и собрала 12 тысяч лайков.

Ранее "Телеграф" писал про необычное фото бывшего президента Украины Петра Порошенко — кадр в супермаркете стал "вирусным" и породил немало шуточных комментариев.

Также украинцы обсуждали новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского. Многие заметили отсутствие в видео государственных символов, а часть пользователей накинулась с обвинениями в адрес военных, в нем участвовавших.

Теги:
#Олег Ляшко #Крещатик #Песня
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