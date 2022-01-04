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Як це побачити? Караоке від Ляшка миттєво стало хітом мережі, хоча сподобалося не всім

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Олег Ляшко Новина оновлена 04 січня 2022, 21:54
Олег Ляшко

Для виконання політик обрав пісню про Київ.

Колишній народний депутат Олег Ляшко заспівав пісню Павла Зіброва "Хрещатик" в ефірі програми "Хард із Влащенко" на каналі "Україна 24".

Випуск вийшов у ефір 2 січня.

Попри те, що політик багато розмірковував про політичні підсумки року та своє дитинство, саме караоке-виконання пісні про Київ стало "хітом" програми та викликало реакцію користувачів.

Багато хто з них не дуже захоплено оцінив уміння Ляшка співати.

Олег Ляшко відомий своїми не лише політичними успіхами, а й стараннями на музичній ниві. Близько року тому він презентував кліп на свою пісню "Не відступай", де з’явився без футболки та у своєму "розкрученому образі" — з вилами. Як повідомляє Ютуб-канал політика, ця пісня стала гімном Радикальної партії та зібрала 12 тисяч лайків.

Раніше "Телеграф" писав про незвичайне фото колишнього президента України Петра Порошенка — кадр у супермаркеті став "вірусним" і породив чимало жартівливих коментарів.

Також українці обговорювали новорічне вітання президента України Володимира Зеленського. Багато хто помітив відсутність у відео державних символів, а частина користувачів накинулася зі звинуваченнями на адресу військових, які в ньому брали участь.

Теги:
#Олег Ляшко #Хрещатик #Пісня
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