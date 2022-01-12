"Вышел зайчик погулять": канал "Рада" отличился очередным фейлом, на этот раз — со Шмыгалем (видео)

На протяжении полминуты журналистка вещала параллельно с премьер-министром

Не прошло и суток с момента последнего курьезного случая, связанного с телеканалом "Рада", как его сотрудники отличились снова. На сей раз в эпицентр событий попал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и одна из журналисток канала.

Подробности сообщает "Телеграф", ссылаясь на "headlines Украина".

Конфуз произошел 12 января во время трансляции заседания Кабинета министров. Пока премьер Денис Шмыгаль зачитывал вслух некоторые цифры (вероятно, номера законов или статей), вместе с ним в эфире стало слышно и корреспондентку телеканала.

Сначала она убеждала коллег, что им удалось успешно "засунуть, а после высунуть" неизвестную вещь, а после этого, видимо, решила пошутить над политиком, вспомнив детскую считалочку.

"Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять", — отчетливо слышно на записи.

Конфуз телеканала "Рада"

После этого на несколько секунд воцарилась тишина, затем журналистка начала говорить снова, однако ее прервали на половине фразы. Вероятно, кто-то таки заметил, что вместе с премьером в эфире вещает еще один голос. Отметим, что женщина беседовала на русском языке.

Планируют ли предствители медиа как-либо комментировать случившееся, пока неизвестно. Впрочем, они пока даже не удосужились извиниться перед главой ВР Русланом Стефанчуком, которого накануне ошибочно "похоронили".

При этом сам политик не обошел вниманием инцидент, пошутив над "ляпом" журналистов. Он опубликовал на собственной Facebook-странице песню группы "Чайф", отметил телеканал и призвал его сотрудников не спешить.

Премьер подошел к ляпу журналистов с юмором

Напомним, что телеканал "Рада" является государственным и финансируется за деньги налогоплательщиков. При этом эксперты считают, что его обновили, дабы завести в специальный провластный пул.

Это не мешает сотрудникам канала регулярно попадать в различные курьезные ситуации, в том числе во время прямых включений.