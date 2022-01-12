"Вийшов зайчик погуляти": канал "Рада" відзначився черговим фейлом, цього разу — зі Шмигалем (відео)

Протягом пів хвилини журналістка говорила паралельно із прем’єр-міністром

Не минуло й доби з моменту останнього випадку, пов’язаного з телеканалом "Рада", як його співробітники відзначилися знову. Цього разу в епіцентр подій потрапив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та одна з журналісток каналу.

Подробиці повідомляє "Телеграф", посилаючись на "headlines Україна".

Конфуз відбувся 12 січня під час трансляції засідання Кабінету Міністрів. Поки прем’єр Денис Шмигаль зачитував уголос деякі цифри (ймовірно, номери законів чи статей), разом із ним в ефірі стало чутно і кореспондента телеканалу.

Спочатку вона переконувала колег, що їм вдалося успішно "засунути, а після висунути" невідому річ, а після цього, мабуть, вирішила пожартувати з політика, згадавши дитячу лічилку.

"Раз, два, три, чотири, п’ять, вийшов зайчик погуляти", — виразно чутно на записі.

Конфуз телеканалу "Рада"

Після цього на кілька секунд запанувала тиша, потім журналістка почала говорити знову, проте її перервали на половині фрази. Ймовірно, хтось таки зауважив, що разом із прем’єром в ефірі чути ще один голос. Зазначимо, що жінка розмовляла російською мовою.

Чи планують представники медіа коментувати те, що сталося, поки невідомо. Втім, вони й досі не спромоглися вибачитися перед головою ВР Русланом Стефанчуком, якого напередодні помилково "поховали".

При цьому сам політик не залишив без уваги інцидент, пожартувавши над "ляпом" журналістів. Він опублікував на власній Facebook-сторінці пісню гурту "Чайф", зазначив телеканал і закликав його співробітників не поспішати.

Прем’єр підійшов до ляпу журналістів із гумором

Нагадаємо, що телеканал "Рада" є державним та фінансується за гроші платників податків. При цьому експерти вважають, що його оновили, щоб завести спеціальний провладний пул.

Це не заважає співробітникам каналу регулярно потрапляти до різних курйозних ситуацій, у тому числі під час прямих включень.