"Може, віщий канал?" В ефірі "Ради" оголосили про "смерть" голови парламенту Руслана Стефанчука (відео)

Конфуз допустили під час сюжету про смерть європейського політика

У вівторок, 11 січня, українці масово обговорюють черговий "ляп" журналістів телеканалу "Рада", що може входити до медіахолдингу влади. Цього разу в епіцентрі подій опинився голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, якого помилково "поховали" під час прямого ефіру.

Подробиці повідомляє "Телеграф".

Конфуз стався під час сюжету, присвяченого раптовій смерті Давида Сассолі. Іноземного політика, який обіймає посаду Президента Європейського Парламенту, не стало 11 січня. Звичайно, через таку втрату представники української влади вирішили висловити свої співчуття. Серед них був і речник ВРУ Руслан Стефанчук.

Повний текст співчуття від Руслана Стефанчука

На жаль, співробітникам телеканалу "Ради" не вдалося правильно розмістити назву сюжету та знімок українського політика, через що вийшла досить дивна колаборація. Багатьом глядачам могло здатися, що слова "раптово помер" стосуються саме Стефанчука, а не Сассолі.

Таке розташування напису та фото викликало бурхливе обговорення в мережі

Уривок сюжету

Зрозуміло, інформація про таку курйозну ситуацію швидко поширилася в соцмережах. Багато користувачів із задоволенням жартують на цю тему, порівнюючи Руслана Стефанчука з різними персонажами з кіно.

Нагадаємо, що це далеко не перший "ляп" нещодавно оновленого телеканалу "Рада". Раніше бурхливе обговорення у публіки викликало застереження однієї з журналісток, яка під час прямого включення марно намагалася вимовити слово "архістратиг".

Також "Телеграф" писав, чому багато українців залишилися незадоволені дивним промо-роликом, який анонсував запуск каналу після невеликого апгрейду.