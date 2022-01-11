Укр

"Может, вещий канал?" В эфире "Рады" объявили о "смерти" главы парламента Руслана Стефанчука (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Фото политика разместили аккурат над словами "внезапно умер" Новость обновлена 11 января 2022, 16:48
Фото политика разместили аккурат над словами "внезапно умер"

Конфуз допустили во время сюжета о смерти европейского политика

Во вторник, 11 января, украинцы массово обсуждают очередной "ляп" журналистов телеканала "Рада", что может входить в медиахолдинг власти. На этот раз в эпицентре событий оказался глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, которого ошибочно "похоронили" во время прямого эфира.

Подробности сообщает "Телеграф".

Конфуз произошел во время сюжета, посвященного внезапной кончине Давида Сассоли. Иностранного политика, занимающего пост Президента Европейского Парламента, не стало 11 января. Разумеется, в связи с такой утратой представители украинской власти решили высказать свои соболезнования. Среди них был и спикер ВРУ Руслан Стефанчук.

Полный текст соболезнований от Руслана Стефанчука

К сожалению, сотрудникам телеканала "Рады" не удалось правильно разместить название сюжета и снимок украинского политика, из-за чего вышла странная коллаборация. Многим зрителям могло показаться, что слова "внезапно умер" касаются судьбы именно Стефанчука, а не Сассолли.

Такое расположение надписи и фото вызвало бурное обсуждение в сети
Такое расположение надписи и фото вызвало бурное обсуждение в сети
Отрывок сюжета

Разумеется, информация о такой курьезной ситуации быстро распространилась в соцсетях. Многие пользователи с удовольствием шутят на эту тему, сравнивая Руслана Стефанчука с различными персонажами из кино.

Напомним, что это далеко не первый "ляп" недавно обновленного телеканала "Рада". Ранее бурное обсуждение у публики вызвала оговорка одной из журналисток, которая во время прямого включения тщетно пыталась выговорить слово "архистратиг".

Также "Телеграф" писал, почему многие украинцы остались недовольны странным промо-роликом, анонсирующим запуск канала после небольшого апгрейда.

Теги:
#Политика #Верховная Рада #Курьез #Конфуз #Руслан Стефанчук #телеканал "Рада"
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