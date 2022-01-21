Дело против Порошенко – это месть Коломойского руками Зеленского, — бывший генпрокурор

Коломойский может ненавидеть Порошенко и это, вероятно, оказывает воздействие на действующего президента.

На отношение президента Украины Владимира Зеленского к его предшественнику Петру Порошенко влияет бизнесмен Игорь Коломойский.

Так считает экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, который назвал Коломойского олигархом. Он считает, что заказчиками дела, где фигурирует Порошенко, являются и Зеленский, и Коломойский. "Дело против Порошенко – это месть Коломойского руками Зеленского", — отметил Рябошапка. Напомним, пятому президенту накануне избрали меру пресечения — личное обязательство.

Бизнесмен имеет основания негативно относиться к бывшему президенту из-за того, что во время его главенства в Украине у Коломойского возникали самые большие проблемы: национализировали ПриватБанк, открыли уголовные дела, которые сейчас ведут НАБУ, САП и американские правомочные органы, заморозили активы.

Также Рябошапка отметил, что дело Порошенко будет затягивать. Он сравнил его с расследованием покушения на первого помощника Зеленского Сергея Шефира, о результате которого неизвестно.

Полное интервью бывшего главы генпрокуратуры Украины читайте на "Телеграфе" по ссылке: Коломойский мстит Порошенко руками Зеленского, президента ждет народный импичмент, — Руслан Рябошапка