Справа проти Порошенка – це помста Коломойського руками Зеленського, - колишній генпрокурор

Коломойський може ненавидіти Порошенка і це, імовірно, діє на чинного президента.

На ставлення президента України Володимира Зеленського до його попередника Петра Порошенка впливає бізнесмен Ігор Коломойський.

Так вважає ексгенпрокурор України Руслан Рябошапка, який назвав Коломойського — олігархом. Він вважає, що замовниками справи де фігурує Порошенко є і Зеленський, і Коломойський. "Справа проти Порошенка – це помста Коломойського руками Зеленського", — відзначив Рябошапка. Нагадаємо, п'ятому президентові напередодні обрали запобіжний захід — особисте зобов'язання.

Бізнесмен має підстави негативно ставитися до колишнього президента через те, що під час його головування в Україні у Коломойського виникали найбільші проблеми: націоналізували ПриватБанк, відкрили кримінальні справи, що зараз провадяться НАБУ, САП та американськими правочинними органами, заморозили активи.

Також Рябошапка відзначив, що справу Порошенка затягуватимуть. Він порівняв її із розслідуванням замаху на першого помічника Зеленського Сергія Шефіра, про результат якої невідомо.

Повне інтерв’ю колишнього очільника генпрокуратури України читайте на "Телеграфі" за посиланням: Коломойський мстить Порошенку руками Зеленського, президента чекає народний імпічмент, — Руслан Рябошапка