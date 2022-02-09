Януковичу выдвинули обвинение по совсем новой статье

Привлечь президента-беглеца к ответственности пока не представляется возможным

Бывшего украинского лидера Виктора Януковича, который нынче скрывается от украинских правоохранителей в Ростове, подозревают в подстрекательстве к дезертирству. Оно касается военнослужащих Управления госохраны.

Подробности сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.

Новое подозрение Януковичу объявили в среду, 9 февраля. Расследование касается начальника Управления госсохраны Януковича, который скрылся в России вместе с президентом-беглецом.

По мнению следователем, склонить одного их лидеров своей охраны Виктор Янукович смог 24 февраля 2014 года. Военнослужащий под видом служебной командировки выехал в Крым, однако назад в Киев не вернулся. Позже выяснилось, что он вместе с Януковичем обнаружился на территории РФ.

В ГБР утверждают, что в ближайшее время будут принято решение о мере пресечения для подозреваемого. Разумеется, как и по всем предыдущим подозрениям, она будет назначена заочно.

Добавим, что имени подозреваемого в ГБР не озвучили. Однако в сети сообщается, что во время Евромайдана начальником службы охраны Януковича был генерал-майор Константин Кобзарь.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Виктор Янукович собирается оспорить в суде факт своего импичмента, попытавшись восстановить легитимность президентского звания.

Также мы писали о слухах касаемо смерти супруги беглого президента Людмилы Янукович. Вскоре оказалось, что разговоры о ее кончине были неправдивы.