Януковичу висунули звинувачення за зовсім новою статтею

Притягти президента-втікача до відповідальності наразі неможливо

Колишнього українського лідера Віктора Януковича, який нині ховається від українських правоохоронців у Ростові, підозрюють у підбурюванні до дезертирства. Воно стосувалося військовослужбовців Управління держохорони.

Подробиці повідомили у пресслужбі Держбюро розслідувань.

Нову підозру Януковичу оголосили у середу, 9 лютого. Розслідування стосується начальника Управління держохорони Януковича, який зник у Росії разом із президентом-втікачем.

На думку слідчих, схилити до дезертирства одного із лідерів своєї охорони Віктор Янукович зміг 24 лютого 2014 року. Військовослужбовець під виглядом службового відрядження виїхав до Криму, проте назад до Києва не повернувся. Пізніше з’ясувалося, що він разом із Януковичем опинився на території РФ.

У ДБР стверджують, що найближчим часом буде ухвалено рішення про запобіжний захід для підозрюваного. Зрозуміло, як і за всіма попередніми підозрами, вона буде призначена заочно.

Додамо, що імені підозрюваного у ДБР не озвучили. Однак у мережі повідомляється, що під час Євромайдану начальником служби охорони Януковича був генерал-майор Костянтин Кобзар.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Віктор Янукович має намір оскаржити в суді факт свого імпічменту, спробувавши відновити легітимність президентського звання.

Також ми писали про чутки щодо смерті дружини президента-втікача Людмили Янукович. Незабаром виявилося, що розмови про її смерть були неправдиві.