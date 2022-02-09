"Выездное заседание?" В сети высмеяли Шуфрича, который оказался на Олимпиаде вместо работы в Раде

Входит ли Шуфрич в состав сопровождающих украинских спортсменов, неизвестно

Народный депутат от партии "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич обнаружился среди зрителей зимних Олимпийских игр в Пекине. При этом он, как глава парламентского комитета, должен работать в Раде с 7 по 11 февраля.

О присутствии политика на соревнованиях сообщил журналист Евгений Кузьменко в своем Facebook.

"Ой, а кто это у нас в олимпийском Пекине на трибуне болеет? Нестор Иванович, улыбнитесь, вам снимает нескрытая камера!" — отметил он в своей публикации.

Нестор Шуфрич на трибунах в Пекине

По словам журналиста, сейчас в украинском парламенте продолжается неделя работы народных избранников в комитетах.

Расписание работы на сайте Рады

Шуфрич, как глава такого объединения по вопросам свободы слова, не мог не знать о расписании. Однако рабочее место в Раде он решил временно поменять на пребывание за границей.

"Контролируете свободу слова в Пекине? Так вы храбрый человек, Нестор Иванович! — саркастически отметил Кузьменко. — А может вы на открытии Олимпиады передали В.В. Ху*лу в целлофановом пакете кулич и кулебяку от семьи Медведчуков?"

Отметим, что Шуфрич и не скрывал свое присутствие на соревнованиях в Китае. Еще 4 февраля его пресс-служба опубликовала заявление нардепа, в котором он высказался в поддержку украинской сборной. В той же публикации политик отметил, что лично прибыл в Китай, чтобы поболеть за своих.

Публикация пресс-службы Шуфрича об Олимпиаде

Однако даже такая открытость не удержала украинцев от шуточек по поводу пребывания нардепа на Олимпиаде. Некоторые шутят о "выездном заседании комитета", а другие интересуются, почему он одет в форму нацсборной.

Напомним, что это не первая скандальная ситуация, которая связана с зимними ОИ в Китае. Как писал "Телеграф", значительная истерия развернулась вокруг сборной Олимпийского комитета России, членов которого обвинили в принятии допинга. Организаторы заинтересовались результатами допинговых тестов, сделанных спортсменами. Из-за этого у российских фигуристов могут отобрать золотую медаль.