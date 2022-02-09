"Виїзне засідання?" В мережі висміяли Шуфрича, який опинився на Олімпіаді замість роботи в Раді

Чи входить Шуфрич до складу супроводжуючих українських спортсменів, невідомо

Народний депутат від партії "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич виявився серед глядачів зимових Олімпійських ігор у Пекіні. При цьому він як голова парламентського комітету повинен працювати в Раді з 7 по 11 лютого.

Про присутність політика на змаганнях повідомив журналіст Євгеній Кузьменко у своєму Facebook.

"Ой, а хто це у нас в олімпійському Пекіні на трибуні вболіває? Несторе Івановичу, усміхніться, вас знімає неприхована камера!" — наголосив він у своїй публікації.

Нестор Шуфрич на трибунах у Пекіні

За словами журналіста, зараз в українському парламенті продовжується тиждень роботи народних обранців у комітетах.

Розклад роботи на сайті Ради

Шуфрич, як голова такого об’єднання з питань свободи слова, не міг не знати про розклад. Проте робоче місце у Раді він вирішив тимчасово змінити на перебування за кордоном.

"Контролюєте свободу слова в Пекіні? То ви хоробрий чоловік, Несторе Івановичу! — саркастично зазначив Кузьменко. — А може ви на відкритті Олімпіади передали В.В. Ху*лу в целохвановому пакєті куліч та кулєбяку від родини Медведчуків?"

Зазначимо, що Шуфрич і не приховував своєї присутності на змаганнях у Китаї. Ще 4 лютого його пресслужба опублікувала заяву нардепа, в якій він висловився за підтримку української збірної. У тій же публікації політик зазначив, що особисто прибув до Китаю, щоб повболівати за своїх.

Публікація пресслужби Шуфрича про Олімпіаду

Проте навіть така відкритість не втримала українців від жартів щодо перебування нардепа на Олімпіаді. Деякі жартують про "виїзне засідання комітету", а інші цікавляться, чому він одягнений у форму нацзбірної.

Нагадаємо, що це не перша скандальна ситуація, яка пов’язана із зимовими ОІ у Китаї. Як писав "Телеграф", значна істерія розгорнулася навколо збірної Олімпійського комітету Росії, членів якого звинуватили у прийнятті допінгу. Організатори зацікавилися результатами допінгових тестів, зроблених спортсменами. Через це у російських фігуристів можуть відібрати золоту медаль.