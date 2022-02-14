Канцлер Германии после визита в Киев едет к Путину: подробности

В МИДе отметили, что Шольц планирует синхронизировать позиции с Зеленским перед визитом к Путину.

С официальным визитом в Украину в понедельник, 14 февраля, прибыл канцлер Германии Олаф Шольц – в Киеве у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако уже во вторник, 15 февраля, Шольц отправится в Москву (РФ) на встречу с Владимиром Путиным.

Информацию об этом канцлер Германии официально подтвердил в собственном Twitter-аккаунте.

По словам Шольца, в Киеве и Москве он будет говорить с Зеленским и Путиным по поводу ситуации на украинской границе.

При этом немецкий канцлер добавил, что он обязательно выразит властям Украины солидарность и поддержку со стороны Германии.

Относительно позиции Москвы Шольц сказал следующее: "Мы срочно ожидаем от Москвы признаков деэскалации. Дальнейшая военная агрессия имела бы очень серьезные последствия для России. Я совершенно согласен с нашими союзниками в этом. Мы являемся свидетелями очень, очень серьезной угрозы миру в Европе".

Добавим, что в украинском МИД по поводу визита Олафа Шольца в Украину отметили, что канцлер Германии перед поездкой в Москву должен синхронизировать свои позиции с Владимиром Зеленским. Однако слишком завышенных ожиданий относительно визита Шольца в Украину в МИДе нет. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце января немецкий адмирал Кай-Ахим Шенбах отличился скандальным заявлением об утраченном для Украины Крыме и добавил, что Путин заслуживает уважения. В Киеве на скандальное заявление отреагировали крайне негативно, отметив, что заявления немецкой стороны только разочаровывают Украину и идут вопреки этой поддержке. После этого адмиралу пришлось извиняться, однако наказания он не избежал.