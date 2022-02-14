Укр

Канцлер Германии после визита в Киев едет к Путину: подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
143
Олаф Шольц прибыл в Киев 14 февраля Новость обновлена 14 февраля 2022, 13:21
Олаф Шольц прибыл в Киев 14 февраля

В МИДе отметили, что Шольц планирует синхронизировать позиции с Зеленским перед визитом к Путину.

С официальным визитом в Украину в понедельник, 14 февраля, прибыл канцлер Германии Олаф Шольц – в Киеве у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако уже во вторник, 15 февраля, Шольц отправится в Москву (РФ) на встречу с Владимиром Путиным.

Информацию об этом канцлер Германии официально подтвердил в собственном Twitter-аккаунте.

По словам Шольца, в Киеве и Москве он будет говорить с Зеленским и Путиным по поводу ситуации на украинской границе.

При этом немецкий канцлер добавил, что он обязательно выразит властям Украины солидарность и поддержку со стороны Германии.

Относительно позиции Москвы Шольц сказал следующее: "Мы срочно ожидаем от Москвы признаков деэскалации. Дальнейшая военная агрессия имела бы очень серьезные последствия для России. Я совершенно согласен с нашими союзниками в этом. Мы являемся свидетелями очень, очень серьезной угрозы миру в Европе".

Добавим, что в украинском МИД по поводу визита Олафа Шольца в Украину отметили, что канцлер Германии перед поездкой в Москву должен синхронизировать свои позиции с Владимиром Зеленским. Однако слишком завышенных ожиданий относительно визита Шольца в Украину в МИДе нет. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце января немецкий адмирал Кай-Ахим Шенбах отличился скандальным заявлением об утраченном для Украины Крыме и добавил, что Путин заслуживает уважения. В Киеве на скандальное заявление отреагировали крайне негативно, отметив, что заявления немецкой стороны только разочаровывают Украину и идут вопреки этой поддержке. После этого адмиралу пришлось извиняться, однако наказания он не избежал.

Теги:
#Украина #Германия #Россия #Владимир Путин #Владимир Зеленский #Олаф Шольц
Депутатам "Слуги народа" запретили покидать столицу
Политика
Зеленский после СНБО зовет "слуг" на встречу: где она состоится и о чем будут говорить
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Депутатам "Слуги народа" запретили покидать столицу
Зеленский после СНБО зовет "слуг" на встречу: где она состоится и о чем будут говорить
Дата публикации
Категория
В Украине проходит информационно-психологическая операция
Решающая для Украины неделя: кто, кого и почему атакует
Дата публикации
Категория
Украинцам лучше не выходить из дому без зонта
Украину скоро накроют дожди: в каких регионах ждать непогоды
Дата публикации
Категория
Пристайко объяснил, что Украина не отказывается от НАТО, однако ищет другие варианты, чтобы выжить
"Очень хотелось сенсации": в Украине бурно обсуждают слова дипломата Пристайко о НАТО
Дата публикации
Категория
Камила Валиева
Россиянку Валиеву допустили до Олимпиады, несмотря на допинг