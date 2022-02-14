Канцлер Німеччини після візиту до Києва їде до Путіна: подробиці

У МЗС зазначили, що Шольц планує синхронізувати позиції з Зеленським перед візитом до Путіна.

З офіційним візитом в Україну у понеділок, 14 лютого, прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц — у Києві у нього запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Однак вже у вівторок, 15 лютого, Шольц вирушить до Москви (РФ) на зустріч з Володимиром Путіним.

Інформацію про це канцлер Німеччини офіційно підтвердив у власному Twitter-акаунті.

За словами Шольца, у Києві та Москві він говоритиме з Зеленським та Путіним відповідно про ситуацію на українському кордоні.

При цьому німецький канцлер додав, що він обов’язково висловить владі України солідарність та підтримку з боку Німеччини.

Щодо позиції Москви Шольц сказав наступне: "Ми терміново очікуємо від Москви ознак деескалації. Подальша військова агресія мала б дуже серйозні наслідки для Росії. Я абсолютно згоден з нашими союзниками у цьому. Ми є свідками дуже, дуже серйозної загрози миру в Європі".

Додамо, що в українському МЗС щодо візиту Олафа Шольца в Україну зазначили, що канцлер Німеччини перед поїздкою у Москву має синхронізувати свої позиції із Володимиром Зеленським. Однак, надто завищених очікувань щодо візиту Шольца в Україну у МЗС не мають. З такою заявою виступив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці січня німецький адмірал Кай-Ахім Шенбах відзначився скандальною заявою про втрачений для України Крим та додав, що Путін заслуговує на повагу. У Києві на скандальну заяву відреагували вкрай негативно, зазначивши, що заяви німецької сторони лише розчаровують Україну та йдуть всупереч із цією підтримкою. Після цього адміралові довелося вибачатися, однак покарання він не уникнув.