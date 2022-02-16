Порошенко продолжает догонять Зеленского: данные нового опроса украинцев

Результат лидирующей тройки изменился.

Киевский международный институт социологии опубликовал новое исследование электоральных предпочтений украинцев. Лидеры, в сравнении с предыдущим исследованием в декабре, не изменились. Это президент Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко.

Новые данные в процентном соотношении отличаются от прошлогодних. Так, Зеленский хоть и остался в лидерах, но "просел" про процентам. Если в декабре 2021 года за него проголосовали бы 27,1% определившихся избирателей, то уже в феврале — 25,1%. Тогда как у Порошенко рейтинг подрос — с 19,7 до 21,8 %.

На третьем месте оказалась Юлия Тимошенко с результатом 11,8%.

При этом у Зеленского наибольшая поддержка на юге, а наименьшая на востоке. У Порошенко выше поддержка на западе, а реже всего его "выбирали" на юге.

Вопрос "За какого кандидата Вы бы проголосовали?" в разбивке по регионам

Среди партий в опросе КМИС лидирует "Европейская солидарность" (22,9% среди тех, кто собирается голосовать), на втором месте — "Слуга народа" (16,4 %). Третью позицию разделили партии "Батькивщина" и "ОПЗЖ" с 11,5 и 10,1 % соответственно.

В опросе, проводившемся с 5 по 13 февраля, поучаствовали 2 тысячи респондентов старше 18 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что кроме сближения рейтингов Порошенко и Зеленского, действующего президента Украины не хотят видеть в кресле главы государства во второй раз.