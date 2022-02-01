В новом президентском рейтинге Порошенко почти догнал Зеленского

Среди партий лидируют также "Европейская солидарность" и "Слуга народа".

Украинцы назвали лидеров политической гонки, если бы выборы были в ближайшее время. Топ кандидатов на президентское кресло, согласно новому опросу, выглядит так: на первом месте действующий глава государства Владимир Зеленский, на втором — его предшественник Петр Порошенко, на третьем — Юлия Тимошенко. О сближении рейтингов Зеленского и Порошенко говорили еще в декабре, но тогда опросы третьим кандидатом называли Юрия Бойко.

Причем между первыми двумя вероятными кандидатами опрос Центра Разумкова показал незначительную разницу. В цифрах это выглядит так:

Владимир Зеленский — 17,4 % среди всех опрощенных (26 % среди тех, кто придет на выборы и определился) Петр Порошенко — 16,2% (24,2%) Юлия Тимошенко — 6,9% (10,3 %) Дмитрий Разумков — 5,5% (8,2%) Юрий Бойко и Евгений Мураев набрали одинаковое количество голосов — 4,7% (7 %).

Большая часть опрошенных продемонстрировала нежелание видеть Владимира Зеленского на посту президента вновь, на втором сроке. Против его выдвижения высказались 62,5%.

Среди партий голоса разделились следующим образом: лидирует "Европейская солидарность", следом "Слуга народа", затем "Батькивщина". Пятерку замыкают ОПЗЖ и "Разумная политика".

Опрос проводили по телефону с 28 по 31 января 2022. Опросили 1206 совершеннолетних респондентов.

Ранее "Телеграф" писал про подозрение Порошенко в "угольном деле" — нардепу избрали меру пресечения "личное обязательство". Накануне пятый президент Украины отказался сотрудничать с Госбюро расследований.

Также сообщалось о заявлении МИД Британии в котором Евгений Мураев назван среди тех, кого Россия может привести к власти в Украине.