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В новом президентском рейтинге Порошенко почти догнал Зеленского

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Порошенко и Зеленский почти сравнялись в электоральных предпочтениях украинцев Новость обновлена 01 февраля 2022, 14:59
Порошенко и Зеленский почти сравнялись в электоральных предпочтениях украинцев

Среди партий лидируют также "Европейская солидарность" и "Слуга народа".

Украинцы назвали лидеров политической гонки, если бы выборы были в ближайшее время. Топ кандидатов на президентское кресло, согласно новому опросу, выглядит так: на первом месте действующий глава государства Владимир Зеленский, на втором — его предшественник Петр Порошенко, на третьем — Юлия Тимошенко. О сближении рейтингов Зеленского и Порошенко говорили еще в декабре, но тогда опросы третьим кандидатом называли Юрия Бойко.

Причем между первыми двумя вероятными кандидатами опрос Центра Разумкова показал незначительную разницу. В цифрах это выглядит так:

  1. Владимир Зеленский — 17,4 % среди всех опрощенных (26 % среди тех, кто придет на выборы и определился)
  2. Петр Порошенко — 16,2% (24,2%)
  3. Юлия Тимошенко — 6,9% (10,3 %)
  4. Дмитрий Разумков — 5,5% (8,2%)
  5. Юрий Бойко и Евгений Мураев набрали одинаковое количество голосов — 4,7% (7 %).

Большая часть опрошенных продемонстрировала нежелание видеть Владимира Зеленского на посту президента вновь, на втором сроке. Против его выдвижения высказались 62,5%.

Среди партий голоса разделились следующим образом: лидирует "Европейская солидарность", следом "Слуга народа", затем "Батькивщина". Пятерку замыкают ОПЗЖ и "Разумная политика".

Опрос проводили по телефону с 28 по 31 января 2022. Опросили 1206 совершеннолетних респондентов.

Ранее "Телеграф" писал про подозрение Порошенко в "угольном деле" — нардепу избрали меру пресечения "личное обязательство". Накануне пятый президент Украины отказался сотрудничать с Госбюро расследований.

Также сообщалось о заявлении МИД Британии в котором Евгений Мураев назван среди тех, кого Россия может привести к власти в Украине.

Теги:
#Юлия Тимошенко #Петр Порошенко #Владимир Зеленский
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