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У новому президентському рейтингу Порошенко майже наздогнав Зеленського

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Порошенко та Зеленський майже зрівнялися в електоральних уподобаннях українців Новина оновлена 01 лютого 2022, 15:21
Порошенко та Зеленський майже зрівнялися в електоральних уподобаннях українців

Серед партій лідирують також "Європейська солідарність" та "Слуга народу".

Українці назвали лідерів політичних перегонів, якби вибори були найближчим часом. Топ кандидатів на президентське крісло, згідно з новим опитуванням, виглядає так: на першому місці чинний глава держави Володимир Зеленський, на другому – його попередник Петро Порошенко, на третьому – Юлія Тимошенко. Про зближення рейтингів Зеленського та Порошенка говорили ще у грудні, але тоді опитування третім кандидатом називали Юрія Бойка.

Причому між першими двома ймовірними кандидатами опитування Центру Разумкова показало незначну різницю. У цифрах це виглядає так:

  1. Володимир Зеленський – 17,4 % серед усіх опитаних (26 % серед тих, хто прийде на вибори та визначився)
  2. Петро Порошенко – 16,2% (24,2%)
  3. Юлія Тимошенко — 6,9% (10,3%)
  4. Дмитро Разумков — 5,5% (8,2%)
  5. Юрій Бойко та Євген Мураєв набрали однакову кількість голосів – 4,7% (7 %).

Більшість опитаних продемонструвала небажання бачити Володимира Зеленського на посаді президента знову, на другому терміні. Проти його висунення висловилися 62,5%.

Серед партій голоси розділилися так: лідирує "Європейська солідарність", слідом "Слуга народу", потім "Батьківщина". П’ятірку замикають ОПЗЖ та "Розумна політика".

Опитування проводили телефоном з 28 по 31 січня 2022 року. Опитали 1206 повнолітніх респондентів.

Раніше "Телеграф" писав про підозру Порошенку у "вугільній справі" — нардепу обрали запобіжний захід "особисте зобов’язання". Напередодні п’ятий президент України відмовився співпрацювати з Держбюро розслідувань.

Також повідомлялося про заяву МЗС Британії, в якій Євгена Мураєва названо серед тих, кого Росія може привести до влади в Україні.

Теги:
#Юлія Тимошенко #Петро Порошенко #Володимир Зеленський
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