У новому президентському рейтингу Порошенко майже наздогнав Зеленського

Серед партій лідирують також "Європейська солідарність" та "Слуга народу".

Українці назвали лідерів політичних перегонів, якби вибори були найближчим часом. Топ кандидатів на президентське крісло, згідно з новим опитуванням, виглядає так: на першому місці чинний глава держави Володимир Зеленський, на другому – його попередник Петро Порошенко, на третьому – Юлія Тимошенко. Про зближення рейтингів Зеленського та Порошенка говорили ще у грудні, але тоді опитування третім кандидатом називали Юрія Бойка.

Причому між першими двома ймовірними кандидатами опитування Центру Разумкова показало незначну різницю. У цифрах це виглядає так:

Володимир Зеленський – 17,4 % серед усіх опитаних (26 % серед тих, хто прийде на вибори та визначився) Петро Порошенко – 16,2% (24,2%) Юлія Тимошенко — 6,9% (10,3%) Дмитро Разумков — 5,5% (8,2%) Юрій Бойко та Євген Мураєв набрали однакову кількість голосів – 4,7% (7 %).

Більшість опитаних продемонструвала небажання бачити Володимира Зеленського на посаді президента знову, на другому терміні. Проти його висунення висловилися 62,5%.

Серед партій голоси розділилися так: лідирує "Європейська солідарність", слідом "Слуга народу", потім "Батьківщина". П’ятірку замикають ОПЗЖ та "Розумна політика".

Опитування проводили телефоном з 28 по 31 січня 2022 року. Опитали 1206 повнолітніх респондентів.

Раніше "Телеграф" писав про підозру Порошенку у "вугільній справі" — нардепу обрали запобіжний захід "особисте зобов’язання". Напередодні п’ятий президент України відмовився співпрацювати з Держбюро розслідувань.

Також повідомлялося про заяву МЗС Британії, в якій Євгена Мураєва названо серед тих, кого Росія може привести до влади в Україні.